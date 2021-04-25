Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину

Минтруд разработал проект приказа, согласно которому положение о потребительской корзине потеряет силу. Другой проект министерства исключает ежеквартальное установление величины прожиточного минимума, пишет ТАСС.
Новый порядок установления прожиточного минимума в России был введён в конце 2020 года. Теперь он рассчитывается не из потребительской корзины, а из медианного дохода.
"Проект приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики "О признании утратившим силу приказа Министерства труда и социальной защиты РФ и Федеральной службы государственной статистики от 11 марта 2013 года "Об утверждении перечня продуктов питания – представителей для определения уровня потребительских цен на продукты питания при исчислении величины прожиточного минимума" разработан в связи с принятием федерального закона от 29 декабря 2020 года", – говорится в документе.
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