Алтайский рецидивист в 2021 году пытался заработать на вырывании телефонов из рук

Сотрудники полиции в Алтайском крае задержали 48-летнего рецидивиста, который вырвал телефон из рук женщины и скрылся. Подробности рассказали в региональном МВД.
Жительница Топчихи сообщила, что около 16:00 она возвращалась домой с работы и разговаривала по телефону. В это время к ней подбежал мужчина, выхватил телефон из рук и скрылся. Сумма нанесённого ущерба составила восемь тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных действий потерпевшая опознала задержанного мужчину и свой сотовый телефон. Подозреваемый вину признал и пояснил, что девайс хотел оставить для личного пользования.
В отношении сельчанина возбудили уголовное дело.
В преддверии Международного женского дня в полицию обратились две жительницы Бийска. Женщины рассказали о том, что их обокрали. Обе они оказались жертвами одного и того же рецидивиста-сердцееда.
Комментарии