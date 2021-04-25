Барнаульцы обеспокоены выгулом "бойцовских" собак без намордников

Горожанин в сообществе Barnaul22 обратил внимание на то, что больших собак по городу выгуливают без намордников. В социальных сетях мужчина поделился своими переживаниями.
"Обратил внимание на тенденцию выгула собак "бойцовских" пород без намордников. Ладно, если вы взрослый сильный человек, способный удержать её на поводке (это всецело ваша ответственность!). Но особенно вызывают опасение дети, выгуливающие таких животных без намордников. Обратите внимание во избежание критических ситуаций!" – написал подписчик сообщества.
В комментариях под постом барнаульцы поддержали мужчину и рассказали, где видели больших собак, которых выгуливали без намордников.
Ранее сообщалось, что в якутском посёлке Чульман бродячая собака напала на девятилетнюю девочку. На помощь ребёнку пришли подростки.
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