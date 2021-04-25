Воскресенье, 25 Апрель, 23:55

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,09
€ 90,47
8°


4762569 +8780
Обь
451см -39

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Послание Путина Федеральному собранию-2021Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Барнаульцы обеспокоены выгулом "бойцовских" собак без намордников

, ИА "Амител"
Горожане боятся за себя и своих детей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Горожанин в сообществе Barnaul22 обратил внимание на то, что больших собак по городу выгуливают без намордников. В социальных сетях мужчина поделился своими переживаниями.

"Обратил внимание на тенденцию выгула собак "бойцовских" пород без намордников. Ладно, если вы взрослый сильный человек, способный удержать её на поводке (это всецело ваша ответственность!). Но особенно вызывают опасение дети, выгуливающие таких животных без намордников. Обратите внимание во избежание критических ситуаций!" – написал подписчик сообщества.

В комментариях под постом барнаульцы поддержали мужчину и рассказали, где видели больших собак, которых выгуливали без намордников. 

Ранее сообщалось, что в якутском посёлке Чульман бродячая собака напала на девятилетнюю девочку. На помощь ребёнку пришли подростки. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
23:20
Такой день. Митинг против точечной застройки и пожар в историческом центре Бийска 0
22:27
Барнаульцы обеспокоены выгулом "бойцовских" собак без намордников 0
21:28
Фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили массовую драку перед московским дерби 0
20:32
Эксперт рассказал о возможном подорожании доллара до 100 рублей 1
19:47
Очевидцы: лес загорелся в пригороде Барнаула 1
19:14
В Барнауле посетителей "Макдоналдса" эвакуировали из-за угрозы пожара 0
18:42
Россиян предупреждают о росте тарифов ЖКХ в 2022-2024 годах 2
18:12
Алтайский рецидивист в 2021 году пытался заработать на вырывании телефонов из рук 2
17:40
Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину 5
17:13
Митинг против точечной застройки прошёл в Барнауле 2
16:42
В районе Камня-на-Оби утонул рыбак 3
16:15
Минздрав может признать зависимость от компьютерных игр болезнью 2
15:41
В историческом центре Бийска произошёл крупный пожар 0
15:16
Глава СК РФ лично контролирует уголовное дело в отношении барнаульских чиновников 0
14:47
У россиян появилась возможность купить себе машину "как у Путина" 8
14:15
Текущий ремонт дорог начали в Барнауле 2
13:48
Привет из прошлого. Кемеровчанка получила письмо из Алтайского края спустя 41 год 3
13:19
Более 10 тысяч барнаульцев на день останутся без тепла и горячей воды 0
12:52
Три случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки 0
12:21
Финансист рассказал россиянам, как лучше потратить последние деньги 1
11:42
Виртуальные гонки включили в список олимпийских видов спорта 3
11:09
Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 6
10:40
Кровавая Луна. Какого числа Суперлуние и почему в этот день нельзя выходить замуж? 2
10:10
Россиянам напомнили о том, как получить двойной оклад 4
09:39
Вход Господень в Иерусалим: что это такое и почему мы освящаем вербы 5
09:04
Блогер раскрыл секрет долголетия японцев 5
08:38
Барнаульцы собрали более 70 мешков мусора на пустыре за ТРЦ "Европа" 14
08:06
Четыре аварийных дома решили снести в Барнауле 7
07:40
"Президента нужно избирать на 20 лет". Лучшие высказывания Жириновского 16
07:07
Интеграция или война? Эксперты оценили молчание и намеки о Донбассе в послании Путина 19
06:36
Умерла выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева 6
06:05
До +15 и без осадков обещают в Алтайском крае 25 апреля 0
23:27
Такой день. Выступление Бузовой и митинг против аварийного жилья 5
22:26
Брошенная сыновьями россиянка попала в больницу из-за халатности соцработников 4
21:25
В Барнауле продолжаются работы по реконструкции моста через реку Власиха 2
20:29
Россиянка погибла от удара молнии по пути на субботник 4
19:42
Алтайская вокалистка выступит на конкурсе "Новая звезда – 2021" 0
19:18
Три случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки 1
18:43
В Якутии подростки отбили девятилетнюю девочку у бродячей собаки 0
18:14
Коммунисты попросили временно освободить россиян от налогов и оплаты ЖКХ 7
17:46
В Юте пёс выиграл легкоатлетические соревнования 0
17:16
В Барнауле на пять дней ограничат движение на участке шоссе Ленточный бор 10
16:45
Пандемия? Не, не слышали. Как барнаульцы встретили Бузову в ТЦ Galaxy 47
16:10
Прямой авиарейс свяжет Барнаул и Санкт-Петербург 4
15:44
Ольга Бузова сфотографировалась после душа в барнаульской гостинице 18
15:16
Россияне могут лишиться чешского пива 26
14:49
Выставка техники и мастер-классы. В Барнауле отметили День пожарной охраны 0
14:19
152 человека пострадали от укусов клещей за неделю в Алтайском крае 1
13:46
Барнаульцы вышли на митинг против аварийного жилья 13
13:15
Эксперт рассказал, как спасти утопленный смартфон 9

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.