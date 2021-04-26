Двое уральцев взорвали в квартире гранату, которая досталась им от деда

В Свердловской области два человека погибли в результате взрыва гранаты в многоквартирном доме. Об этом сообщает "Лента.ру".
В результате инцидента скончались 39-летний мужчина и 18-девушка. От взрыва в квартире выбило окна и пострадала мебель. Обрушение всему многоквартирному дому на улице Садовой в Новоуральске не грозит.
Отмечается, что боевая граната осталась после смерти деда мужчины. Также соседи сообщают, что пара злоупотребляла алкоголем.
Ранее сообщалось, что на выезде из посёлка Авиатор в Барнауле обнаружили гранату. На место вызвали сотрудников полиции и МЧС. Снаряд оказался учебным. Участок, на котором обнаружили боеприпас, перерыли, но больше ничего не нашли.
Комментарии
А мог бы Президентом стать как Ельцин, тот гранату ножовкой пилил.
Алкаголь делает свое дело.
Вот это наследство дед оставил (((
И мебель же пострадала!
А кто рассказал, что граната деда?
Пара 39 и 18? Разница в возрасте больше, чем в два раза... Например, вам 35. — Стали бы встречаться с восемнадцатилетним партнёром? А с семидесятилетним?