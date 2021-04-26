Барнаульские полицейские вернули девочке украденный велосипед

В Барнауле у 11-летней девочки украли велосипед. В полицию обратилась её мать и оценила ущерб в 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Правоохранители выяснили, что в день кражи школьница встретилась с подругами у гаражного массива. Она поставила велик у мусорного контейнера, а затем отошла примерно на 20 метров и начала общаться со сверстницами.
"Школьница <…> не всегда проверяла транспортное средство. Расставшись с подругами, девочка направилась к велосипеду, но обнаружила его пропажу", – говорится в сообщении.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 61-летний ранее не судимый барнаулец. Он признался и рассказал, что хотел продать велосипед, но не успел этого сделать. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Токарь выточил болт, повариха сварила суп, проктолог провёл осмотр...
Почему из мусаров героев лепят???
"Глухарь" корячился, но героически раскрыли. Есть ещё одна палка!!
за велик можно было бы и скромно промолчать , а тут слезы благодарности и перспектива ордена "За личное мужество"
А я вот вчера клумбы возле подъезда полил...
Она поставила велик у мусорного контейнера... 61-летний ранее не судимый барнаулец признался и рассказал, что хотел продать велосипед
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А разве запрещено продавать то, что взял на мусорке?
26.04.2021 12:14
- гость -
А разве запрещено продавать то, что взял на мусорке?
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Дураком-то не прикидывайся. В мусорке и ВОЗЛЕ мусорки - разные вещи. Он его не из бака вытащил.
Ты если машину возле мусорного бака ппоставишь, ее можно брать?