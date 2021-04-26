Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Девять пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2936.
За сутки в лабораториях подтвердили ещё 79 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 49 266 человек. Выздоровели 44 160 человек (+45 за сутки).
Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 24, Бийск – 11, Рубцовск – 9, Бийский район – 6, Камень-на-Оби, Волчихинский, Локтевский, Первомайский районы – по 3 заболевших, Заринск, Славгород, Алтайский, Павловский, Тальменский районы – по 2 заболевших, Егорьевский, Ельцовский, Крутихинский, Новичихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Солтонский районы – по одному заболевшему.
В настоящее время в тяжёлом состоянии находятся 220 пациентов, из них 78 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях свободна 421 койка.
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