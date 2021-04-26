Мероприятие, посвящённое 35-й годовщине аварии в Чернобыле, пройдёт в Барнауле

26 апреля в концертном зале "Сибирь" в Барнауле пройдёт мероприятие "Чернобыль, наша память и боль", посвящённое 35-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. Начало запланировано на 13:00.
Как сообщает пресс-центр мэрии, в мероприятии поучаствуют герои-ликвидаторы последствий катастрофы. Там же состоится церемония вручения наград.
В устранении последствий аварии помогали 2,5 тысячи жителей Алтайского края. Сейчас в регионе проживают 1646 участников ликвидации, 645 из которых – в Барнауле. Из них 721 – инвалид вследствие радиационного воздействия.
В зависимости от льготной категории ликвидаторам предоставляется более 20 видов мер социальной поддержки, отметили в мэрии.
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