Завершилась церемония вручения премии Американской киноакадемии "Оскар-2021". Несмотря на то, что из-за пандемии кинотеатральный сезон нельзя было назвать насыщенным, на церемонии было за кого поболеть.
Главная награда в номинации "Лучший фильм" досталась картине "Земля кочевников". Роль в этом фильме принесла актрисе Фрэнсис МакДорманд статуэтку за лучшую женскую роль. Награду за лучшую мужскую роль получил Энтони Хопкинс за фильм "Отец". Актёра не было на церемонии и речь на вручении он не произнёс.
Лучшим фильмом на иностранном языке стала картина "Ещё по одной". Датская драма о компании учителей, которые решили выпивать каждый день, чтобы проверить теорию о нехватке половины промилле в крови человека.
Отметили академики и "Довод" Кристофера Нолана, который "реанимировал" прокатный сезон. Фильм получил статуэтку за лучшие визуальные эффекты.
А вот список остальных победителей:
- Лучший оригинальный сценарий – Эмеральд Феннелл ("Девушка, подающая надежды")
- Лучший адаптированный сценарий – Флориан Зеллер и Кристофер Хамптон ("Отец")
- Лучшая мужская роль второго плана – Дэниэл Калуя ("Иуда и чёрный мессия")
- Лучшая женская роль второго плана – Е-джон Юн ("Минари")
- Лучший грим – "Ма Рейни: Мать блюза"
- Лучший дизайн костюмов – "Ма Рейни: Мать блюза"
- Лучший режиссёр – Хлоя Чжао ("Земля кочевников")
- Лучший звук – "Звук металла"
- Лучший художественный короткометражный фильм – "Два далеких незнакомца"
- Лучший анимационный полнометражный фильм – "Душа"
- Лучший анимационный короткометражный фильм – "Если что-то случится, я люблю вас"
- Лучший короткометражный документальный фильм – "Колетт"
- Лучший полнометражный документальный фильм – "Мой учитель-осьминог"
- Лучшая работа художника-постановщика – "Манк"
- Лучшая операторская работа – Эрик Мессершмидт ("Манк")
- Лучший монтаж – "Звук металла"
- Лучшая музыка – Трент Резнор и Аттикус Росс ("Душа")
- Лучшая песня – Fight For You ("Иуда и чёрный мессия")
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