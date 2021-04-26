С энергетикой на ты: студенты АлтГТУ вышли в финал чемпионата CASE-IN

Студенты АлтГТУ приняли участие в полуфинале Международного инженерного чемпионата CASE-IN по направлению "Электроэнергетика". В этом направлении соревновались 16 команд вузов Сибири, Дальнего Востока, Южного федерального округа, Санкт-Петербурга.
Каждая из команд защищала задание-кейс, посвящённое единой теме чемпионата "Устойчивое развитие". Задачей было придумать концепцию в рамках темы "Активные энергетические комплексы" и включить в техническое задание возможность применения возобновляемых источников энергии. Экспертами выступили специалисты крупнейших энергетических компаний страны.
Восемь команд вышли в финал чемпионата, две из них – из АлтГТУ: команда студентов кафедры "Электроснабжение промышленных предприятий" АлтГТУ "Путь кабелей" и команда "Линии без потерь" кафедры "Электрификация производства и быта". Вместе с ними в финал вышли по две команды Национального исследовательского Томского политехнического, Санкт-Петербургского горного университета, команда Дальневосточного федерального университета и команда Саратовского государственного технического университета им.Ю.А. Гагарина.
Финал пройдёт в мае 2021 года в Москве.