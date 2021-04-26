Общественники предложили увеличить отпуск россиянам, которые отдыхают внутри страны

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск с 28 до 35 дней тем, кто выбирает отдых в России. Об этом сообщает RT. В своём обращении общественник отметил, что ежегодно миллионы россиян уезжают отдыхать за границу. Деньги, которые люди тратят на отдых, могли бы оставаться внутри страны и распределяться на улучшение курортной инфраструктуры.
Хамзаев предложил дополнить идею о продлении компенсации за отдых внутри страны, которая прозвучала во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Общественник считает, что тем, кто выбирает российские курорты, можно продлить отпуск.
"В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", – говорится в обращении, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.
Комментарии
Начните с этого года, с августа, жду.
а за чей счет банкет...
Холопам слишком много платят. а они еще смеют сами выбирать где отдыхать.
Супер. А кто оплачивать будет лишнюю неделю отдыха? Опять работодатель?
Мне одной кажется, что этими решениями президент. Просто топит малый бизнес?
а за чей счет банкет...
А кто оплачивать будет
народ темный оказывается и не знает как начисляются отпускные
Отдыхаем в новый год 10 дней, 10 дней на май, еще хотите 35???
зачем вообще работать, на канары всей страной, алмаз проедать!!!!
ну и хде тот алмаз?
как быть с теми кто на даче / в деревне?
Власть занимается дискредитацией.
26.04.2021 14:01
маруся брага
как быть с теми кто на даче / в деревне?
Ну это в своей же стране, значит, плюс дни к отпуску.
Люди которые ни когда ни дня не работали на реальном предприятии, только они такое могут предложить. То ковид, до рождество, то отпуск оплачиваемый фиг знает сколько, то минималку 35 тыс.₽. Имбицилы. Я вообще считаю, мы как-бы светское государство, поэтому в январе 3-4 дня, на 9 мая 1-2 дня, ну и день независимости, более чем достаточно. А то налоги заплати, зарплату заплати, а контору не открывай, праздник или карантин или фиг знает что.(((((
Карл Маркс еще 150 лет назад доказал, что между работником и работодателем есть противоречия. А если они не договариваются, получаются революции
Да классик ту не причем. Каждый хочет работать меньше, а получать ЗП больше - это нормальное явление. Не нормально когда на гос уровне пропагандируют тунеядство.
а те кто вообще ни куда выехать не могут, даже к родственникам в соседний город, таким сколько отдыхать установите???