Понедельник, 26 Апрель, 15:33

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,09
€ 90,47
19°


4771372 +8803
Обь
413см -38

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Послание Путина Федеральному собранию-2021Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Общественники предложили увеличить отпуск россиянам, которые отдыхают внутри страны

, ИА "Амител"
Инициативу направили премьер-министру Михаилу Мишустину
Фото: pixaay.com

Фото: pixaay.com

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск с 28 до 35 дней тем, кто выбирает отдых в России. Об этом сообщает RT. В своём обращении общественник отметил, что ежегодно миллионы россиян уезжают отдыхать за границу. Деньги, которые люди тратят на отдых, могли бы оставаться внутри страны и распределяться на улучшение курортной инфраструктуры.

Хамзаев предложил дополнить идею о продлении компенсации за отдых внутри страны, которая прозвучала во время послания Владимира Путина Федеральному Собранию. Общественник считает, что тем, кто выбирает российские курорты, можно продлить отпуск. 

"В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", – говорится в обращении, которое направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

26.04.2021 12:59
- гость -

Начните с этого года, с августа, жду.

26.04.2021 13:01
- гость -

а за чей счет банкет...

26.04.2021 13:14
Fkt

Холопам слишком много платят. а они еще смеют сами выбирать где отдыхать.

26.04.2021 13:17
- гость -

Супер. А кто оплачивать будет лишнюю неделю отдыха? Опять работодатель?

26.04.2021 13:21
- гость -

Мне одной кажется, что этими решениями президент. Просто топит малый бизнес?

26.04.2021 13:22
- гость -

а за чей счет банкет...
А кто оплачивать будет

народ темный оказывается и не знает как начисляются отпускные

26.04.2021 13:37
- гость -

Отдыхаем в новый год 10 дней, 10 дней на май, еще хотите 35???

зачем вообще работать, на канары всей страной, алмаз проедать!!!!

26.04.2021 13:47
- гость -

ну и хде тот алмаз?

26.04.2021 14:01
маруся брага

как быть с теми кто на даче / в деревне?

26.04.2021 14:08
- гость -

Власть занимается дискредитацией.

26.04.2021 14:42
- гость -

26.04.2021 14:01
маруся брага
как быть с теми кто на даче / в деревне?

Ну это в своей же стране, значит, плюс дни к отпуску.

26.04.2021 14:42
гость

Люди которые ни когда ни дня не работали на реальном предприятии, только они такое могут предложить. То ковид, до рождество, то отпуск оплачиваемый фиг знает сколько, то минималку 35 тыс.&#8381;. Имбицилы. Я вообще считаю, мы как-бы светское государство, поэтому в январе 3-4 дня, на 9 мая 1-2 дня, ну и день независимости, более чем достаточно. А то налоги заплати, зарплату заплати, а контору не открывай, праздник или карантин или фиг знает что.(((((

26.04.2021 14:48
гость

Карл Маркс еще 150 лет назад доказал, что между работником и работодателем есть противоречия. А если они не договариваются, получаются революции

26.04.2021 14:52
гость

Да классик ту не причем. Каждый хочет работать меньше, а получать ЗП больше - это нормальное явление. Не нормально когда на гос уровне пропагандируют тунеядство.

26.04.2021 15:21
- гость -

а те кто вообще ни куда выехать не могут, даже к родственникам в соседний город, таким сколько отдыхать установите???

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30      
15:30
Стоимость отдыха на Алтае взлетела из-за длинных майских каникул 0
15:19
Алтайские больницы будут работать на длинных майских праздниках в обычном режиме 1
15:06
75% барнаульцев довольны своим городом 1
14:55
Уголовное дело возбудили в отношении актёра Александра Паля из-за избиения хоккеиста ЦСКА 0
14:44
Алтайский депутат Владислав Вакаев пойдёт на выборы от партии "Новые люди" 2
14:31
Территория улыбок: парк "Солнечный ветер" приглашает посетителей на праздничное открытие 1
14:17
Россия включит США в список недружественных стран 7
14:04
Уголовное дело из-за нападений бродячих собак на людей возбудили в Алтайском крае 3
13:53
Когда в Алтайском крае установится по-летнему теплая погода? 0
13:41
Один новый случай COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
13:29
Люди, газ и экономика – "Единая Россия" назвала тезисы предвыборной программы 0
13:16
Эскизы плакатов ко Дню Победы разработали в Барнауле 3
13:03
Время кочевников. Какие фильмы победили на "Оскаре" и где их можно посмотреть? 2
12:54
Общественники предложили увеличить отпуск россиянам, которые отдыхают внутри страны 15
12:43
Австралийские фермеры просят Владимира Путина помочь им переехать на Алтай 19
12:30
Лишь четверть российских работодателей смотрят на образование соискателя 1
12:17
С энергетикой на ты: студенты АлтГТУ вышли в финал чемпионата CASE-IN 0
12:04
Страстная седмица: что нужно знать о последней неделе Великого поста? 6
11:55
Мероприятие, посвящённое 35-й годовщине аварии в Чернобыле, пройдёт в Барнауле 0
11:42
Мэрия Барнаула отдала ветхие дома в ведение районных администраций 1
11:28
Бывший народный мэр Якутска Сардана Авксентьева пополнила ряды "Новых людей" 5
11:15
Бесплатная доставка или товар в подарок. В чём выгода от промокодов и где их найти 0
11:05
Стали известны все обладатели премии "Оскар" 2021 года 0
10:53
Как оплатят отпускные и больничные из-за длинных каникул в мае? 5
10:41
Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
10:27
В Роспотребнадзоре рассказали, где лучше всего провести майские праздники 10
10:15
Ставки снижены: под какой процент можно оформить рефинансирование и кому это выгодно 0
10:02
Виктор Томенко поручил проработать вопросы по получению инфраструктурных кредитов 1
09:50
Барнаульские полицейские вернули девочке украденный велосипед 13
09:40
Великий понедельник: что нельзя делать в первый день Страстной недели 7
09:31
Алтайские газовики возвращаются к привычному режиму приёма клиентов в офисе 0
09:20
Врач развеял популярное заблуждение о вреде яиц 1
09:09
В Барнауле влюбленная парочка занялась сексом на лавочке у подъезда 36
08:55
Минпросвещения проверит учебники истории после критики со стороны Путина 12
08:44
Зона отчуждения: аварии на Чернобыльской АЭС исполнилось 35 лет 20
08:32
Одной кисти: художественная студия в Барнауле ищет талантливых преподавателей 0
08:20
"Я всегда рядом": как понять, что ребёнок склонен к суициду, и предотвратить трагедию 8
08:02
Очередное нападение бродячих собак на человека произошло в Рубцовске 8
07:45
Количество природных пожаров растёт в Алтайском крае 3
07:27
Почти 140 тысяч россиян провалили водительские экзамены по новым правилам 10
07:03
Хорошо, но можно лучше. О каких успехах края Томенко расскажет депутатам АКЗС 8
06:46
Доктор Мясников рассказал, кому нельзя ставить прививку от коронавируса 0
06:25
Двое уральцев взорвали в квартире гранату, которая досталась им от деда 9
06:04
До +22 градусов обещают в Алтайском крае 26 апреля 0
23:20
Такой день. Митинг против точечной застройки и пожар в историческом центре Бийска 0
22:27
Барнаульцы обеспокоены выгулом "бойцовских" собак без намордников 19
21:28
Фанаты ЦСКА и "Спартака" устроили массовую драку перед московским дерби 0
20:32
Эксперт рассказал о возможном подорожании доллара до 100 рублей 12
19:47
Очевидцы: лес загорелся в пригороде Барнаула 4
19:14
В Барнауле посетителей "Макдоналдса" эвакуировали из-за угрозы пожара 0
18:42
Россиян предупреждают о росте тарифов ЖКХ в 2022-2024 годах 3
18:12
Алтайский рецидивист в 2021 году пытался заработать на вырывании телефонов из рук 3
17:40
Минтруд предложил упразднить потребительскую корзину 8
17:13
Митинг против точечной застройки прошёл в Барнауле 5
16:42
В районе Камня-на-Оби утонул рыбак 5
16:15
Минздрав может признать зависимость от компьютерных игр болезнью 4
15:41
В историческом центре Бийска произошёл крупный пожар 0
15:16
Глава СК РФ лично контролирует уголовное дело в отношении барнаульских чиновников 0
14:47
У россиян появилась возможность купить себе машину "как у Путина" 14
14:15
Текущий ремонт дорог начали в Барнауле 2
13:48
Привет из прошлого. Кемеровчанка получила письмо из Алтайского края спустя 41 год 4
13:19
Более 10 тысяч барнаульцев на день останутся без тепла и горячей воды 0
12:52
Три случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за прошедшие сутки 0
12:21
Финансист рассказал россиянам, как лучше потратить последние деньги 2
11:42
Виртуальные гонки включили в список олимпийских видов спорта 4
11:09
Шесть пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 6
10:40
Кровавая Луна. Какого числа Суперлуние и почему в этот день нельзя выходить замуж? 2
10:10
Россиянам напомнили о том, как получить двойной оклад 4
09:39
Вход Господень в Иерусалим: что это такое и почему мы освящаем вербы 5
09:04
Блогер раскрыл секрет долголетия японцев 5
08:38
Барнаульцы собрали более 70 мешков мусора на пустыре за ТРЦ "Европа" 14
08:06
Четыре аварийных дома решили снести в Барнауле 7
07:40
"Президента нужно избирать на 20 лет". Лучшие высказывания Жириновского 17
07:07
Интеграция или война? Эксперты оценили молчание и намеки о Донбассе в послании Путина 21
06:36
Умерла выдающаяся советская разведчица Зинаида Батраева 7
06:05
До +15 и без осадков обещают в Алтайском крае 25 апреля 0
23:27
Такой день. Выступление Бузовой и митинг против аварийного жилья 5
22:26
Брошенная сыновьями россиянка попала в больницу из-за халатности соцработников 4
21:25
В Барнауле продолжаются работы по реконструкции моста через реку Власиха 3
20:29
Россиянка погибла от удара молнии по пути на субботник 4
19:42
Алтайская вокалистка выступит на конкурсе "Новая звезда – 2021" 0
19:18
Три случая заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай за сутки 1
18:43
В Якутии подростки отбили девятилетнюю девочку у бродячей собаки 0
18:14
Коммунисты попросили временно освободить россиян от налогов и оплаты ЖКХ 7
17:46
В Юте пёс выиграл легкоатлетические соревнования 0
17:16
В Барнауле на пять дней ограничат движение на участке шоссе Ленточный бор 10
16:45
Пандемия? Не, не слышали. Как барнаульцы встретили Бузову в ТЦ Galaxy 48
16:10
Прямой авиарейс свяжет Барнаул и Санкт-Петербург 4
15:44
Ольга Бузова сфотографировалась после душа в барнаульской гостинице 18
15:16
Россияне могут лишиться чешского пива 26
14:49
Выставка техники и мастер-классы. В Барнауле отметили День пожарной охраны 0
14:19
152 человека пострадали от укусов клещей за неделю в Алтайском крае 1
13:46
Барнаульцы вышли на митинг против аварийного жилья 13
13:15
Эксперт рассказал, как спасти утопленный смартфон 9
12:41
Более 33 тысяч ветеранов получат выплаты к 9 мая 0
12:14
Бродячие собаки напали на женщину в Рубцовске 4
11:41
Барнаулец разбил свою машину, чтобы она не досталась полицейским 7
11:10
Восемь пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 0
10:45
В России появится закон о "недружественных" действиях иностранных государств 17
10:22
Пьяный таксист протаранил забор в Барнауле 6
09:38
Стритфуд необычного формата появится в селе Манжерок 4
09:05
Доступная заграница и "морезаменители". Куда летят и едут жители Алтая вместо Турции 18
08:40
Висит груша, нельзя скушать. Слишком аппетитные несъедобные вещи 0
08:08
"Без суеты". Как получить путёвку в детский сад и что делать, если не хватило места 6
07:39
Опыты в пробирках, русичи и космос. "Библионочь" прошла в Барнауле 0
07:03
Шутите? Мэрия предложила барнаульцам купить участок на Гущина, где планируют строить ЖК 30
06:37
Что такое Лазарева суббота и почему в этот день Великого поста можно есть икру? 7

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.