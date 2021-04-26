Время кочевников. Какие фильмы победили на "Оскаре" и где их можно посмотреть?

Главную премию американского кино "Оскар" вручили в ночь на 26 апреля в Лос-Анджелесе в 93-й раз. Из-за пандемии церемония прошла очень скромно – не в кинотеатре Codac, а на вокзале Union Station. В этом году церемония, в отличие от прошлых лет, обошлась без неожиданностей: премию за "Лучший фильм" присудили ленте китайского режиссёра Хлои Чжао "Земля кочевников". Также картина получила две награды – за лучшую режиссуру и актёрскую работу для Фрэнсис МакДорманд. Рассказываем, что нужно знать о картинах, признанных лучшими на церемонии "Оскар", и где их можно посмотреть.

О чём фильм "Земля кочевников"?

По сюжету главная героиня Ферн (её играет МакДорманд) потеряла мужа и, оставив дом, отправляется в путешествие по Среднему Западу Америки. По пути она встречает "кочевников" – людей, которые не имеют постоянной работы и живут на улице. В ленте играют непрофессиональные актёры, реальные "кочевники". Фильм снят в жанре "роуд-муви".

В основу сценария легла книга американской журналистки Джессики Брудер "Земля кочевников: выжить в Америке XXI века", вышедшая в 2017 году.

И что, "Земля кочевников" реально лучший фильм?

Да. Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 11 сентября 2020 года. Лента получила "Золотого льва" как лучший фильм и побеждала в течение года на различных мировых фестивалях. Победа "Земли кочевников" не стала неожиданностью. Также у картины награда за лучшую режиссёрскую работу. Хлоя Чжао стала второй женщиной в истории, победившей в этой номинации, после Кэтрин Бигелоу. Также "Оскара" за лучшую женскую роль получила Фрэнсис МакДорманд, сыгравшая в "Земле кочевников". Для актрисы это уже третий "Оскар". В 1997 году она получала награду за ленту "Фарго", а в 2017 – за "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".

Отметим, что Хлоя Чжао сейчас сделала для студии "Марвел" новый фильм "Вечные", который выйдет в прокат в ноябре 2021 года.

Кто ещё получил "Оскар" за лучшие актёрские работы?

В этом году довольно сильный список номинантов. Премию за лучшую мужскую роль неожиданно получил сэр Энтони Хопкинс за блестящую работу в ленте "Отец". По сюжету пожилой мужчина страдает деменцией. В его квартире появляются разные люди, которых он не помнит. Многие критики уверены, что работа в "Отце" едва ли не лучшая в богатой карьере Энтони Хопкинса. Сам 83-летний актёр на церемонию не пришёл, но записал обращение на своей странице в Instagram. Это второй "Оскар" сэра Энтони. Первый он получил за роль Каннибала Лектора в культовом триллере "Молчание ягнят".

Актрисой второго плана стала пожилая кореянка Юн Ё Чжон из "Минари". Приз она получила из рук Брэда Питта, который, кстати, и продюсировал фильм. Лучшим актёром второго плана назвали Дэниэла Калую за фильм "Иуда и чёрный мессия". Вы могли видеть этого чернокожего актёра в лентах "Прочь" и "Чёрная пантера".

А что за мультфильм признали лучшим?

Тут без неожиданностей. Работа Pixar – "Душа". Автор картины Пит Доктор – один из самых креативных постановщиков гениальной студии. Доктор уже получал "Оскар" за картины "Вверх" и "Головоломка". Также у "Души" награда за лучший саунднтрек. Гениальные электронные музыканты Трент Резнор и Аттикус Росс (уже награждались за "Социальную сеть" Дэвида Финчера) вместе с джазменом Джоном Батистой сочинили прекрасные саундтрек к "Душе". У академиков не было выбора не отметить музыкантов.

Какой фильм на иностранном языке получил "Оскар"?

"Ещё по одной" датского постановщика Томаса Винтерберга (ученика самого Ларса фон Триера!). Лента о четырёх мужчинах, которые ищут радости жизни в алкоголе, уже получала несколько наград на престижных мировых фестивалях. При вручении статуэтки режиссёр Томас Винтерберг вспомнил о дочери, которая трагически погибла в автокатастрофе во время съёмок "Ещё по одной".

Какие фильмы ещё получили "Оскар"?

У "Манка" культового режиссёра Дэвида Финчера, снявшего "Семь", "Бойцовский клуб", "Социальную сеть", награды за лучшие работы художника-постановщика и оператора. Уже много лет киноакадемики игнорируют Финчера и его работы. Режиссёр, снявший несколько шедевров, до сих пор не имеет "Оскара". Фильму другого именитого автора – Кристофера Нолана – "Довод" досталась награда за лучшие спецэффекты. Главной песней года стала композиция Fight For You. "Оскар" за лучший оригинальный сценарий получила картина "Девушка, подающая надежду".

Где можно посмотреть фильмы, победившие на "Оскаре"?

Почти все фильмы уже давно есть в свободном доступе на различных стриминговых платформах. Их можно посмотреть вполне легально в хорошем качестве в оригинале с субтитрами. 37 номинаций у Netflix (среди них "Манк", "Ма Рейни: Мать блюза"). Ленту Хлои Чжао "Земля кочевников" можно посмотреть по подписке на "Кинопоиске" или IVI. Там же вы сможете найти других победителей "Оскара" этого года. Например, мультфильм "Душа" и ленту "Ещё по одной". Драма "Отец" с блистательным сэром Энтони Хопкинсом прямо сейчас идёт в российских кинотеатрах.