Сельский блокбастер. Алтайские рецидивисты угнали машину и устроили себе приключение

В Тюменцевском районе Алтайского края случился угон, который перерос в настоящее приключение. Закончилось оно, правда, не спасением принцессы, а уголовным делом.
23-летний сельчанин со своим другом-сверстником из Барнаула увидели открытый гараж, внутри которого стоял ВАЗ-2105, и решили его угнать. Владелец "любезно" оставил ключи в замке зажигания.
Из Тюменцево молодые люди поехали в Вылково (30 км). Там они прокатились по улицам, однако попытка дрифта закончилась столкновением с забором.
Гонщики поняли, что пора "делать ноги" и решили вернуться назад, но на "пятёрке" от кармы не уедешь. На полпути машина сломалась. Тогда друзья через лес вышли к трассе и на попутках уехали в Юдиху.
Своим путешествием они остались не удовлетворены и отправились в Барнаул. По трассе путешественники прошли 10-15 километров, где их и настигли сотрудники полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело со п. "А" ч. 2 ст. 166 УК РФ ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения"), сообщают "Каменские известия".
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