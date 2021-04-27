Зубастые и опасные. Как по закону правильно выгуливать собак в городе?

Потенциально опасные породы собак
Собак любят многие люди. Они заводят их и в частных домах, и в квартирах – несмотря на то, что друзья человека требуют выгула минимум дважды в день. При этом часто любители заводят питомцев, не зная правил прогулок с ними в черте города. Из-за этого возникают конфликты с теми, кому животные не по душе, – особенно если пёс большой и выглядит устрашающе. В России есть закон об ответственном обращении с домашними животными, в котором прописаны правила выгула. Мы ознакомились с ними и выяснили, всем ли породам требуется "полная экипировка" и что делать, если пёс кидается на людей, а хозяин ничего с этим не делает (а иногда и получает от этого удовольствие).
Термином "бойцовская собака" неофициально называют породы, которые ещё с XX века использовались для участия в развлекательных собачьих боях. Формально эти породы специально воспитывают агрессивными по отношению к другим собакам (но всё равно – не к человеку).
Правда, теперь такие сомнительные развлечения вне закона, а стравливание собак для проведения боёв уголовно наказуемо. Сейчас те же американские стаффордширские терьеры, которые часто воспринимаются как опасные, причислены к компаньонам и выставочным породам, а к боям они уже давно не имеют отношения.
В российском законодательстве (постановление правительства РФ от 29 июля 2019 г. № 974) утверждён список потенциально опасных пород собак (фото животных вы можете посмотреть выше в нашей галерее). Перечень формировали совместно с кинологами и ветеринарами. Собаки, перечисленные в нём, более агрессивны по отношению к другим животным и человеку и обладают авторитарным характером. Всего их двенадцать. К ним относятся:
– турецкий акбаш;
– американский бандог-мастиф;
– американский бульдог;
– бразильский бульдог;
– булли кутта (пакистанский мастиф);
– бульдог алапахский чистокровный (отто);
– бэндог (австралийский бандог);
– волко-собачьи гибриды;
– чехословацкий влчак и другие волчьи гибриды;
– гуль дог (аргентинский дог);
– бульмастиф;
– северокавказская овчарка;
– метисы указанных собак.
Именно эти породы категорически запрещено выгуливать без экипировки. На них обязательно должны быть надеты и намордник, и поводок – везде, куда бы хозяин с этой собакой ни направился. Свободно гулять опасные собаки могут только на частной огороженной территории.
Согласно федеральному закону (ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019), выгул собак (не из списка опасных) в городе разрешен на выбор – либо на поводке, либо в наморднике.
При этом на поводок нужно брать собаку:
– в лифтах (да, по закону хозяин может не надевать на собаку намордник в лифте, поэтому для вашей безопасности пропустите человека с псом и езжайте отдельно);
– в местах общедомового пользования (подъезды и др.);
– вдоль проезжей части;
– во дворах домов;
– на детских и спортивных площадках.
Отпустить собаку бегать свободно можно только в отдалении от людей (в поле, например), а также на специальных площадках для животных (если они есть в городе). Но хозяин при этом всегда должен быть рядом.
К слову, регионы вправе внести свои дополнения к закону с правилами выгула домашних животных. В Алтайском крае таких документов нет, поэтому прогулки с собаками у нас регламентируются только федеральным законодательством.
А когда намордник на собаке обязателен?
Намордники положено надевать абсолютно всем собакам независимо от породы и размера: при поездке в общественном транспорте, в такси и при посещении массовых мероприятий (например, парад Победы и др.). Кстати, на кафе и магазины правило тоже распространяется (при этом собачник законно может зайти в любой магазин с питомцем, даже если на дверях весит запрещающий знак, и его не имеют права выставить).
Так что даже если вы счастливый владелец шпица, чихуахуа или той-терьера, вы обязаны надеть на собаку намордник и поводок в вышеперечисленных местах, если от вас это потребуют. Исключение составляют только собаки на службе и поводыри – им намордник не нужен.
А если мне навстречу ведут собаку без намордника и я боюсь, что делать?
Если он всё же отказал, увы, вам придётся самим искать обходные пути. При этом вы можете сфотографировать или снять инцидент на видео и обратиться в полицию. Правоохранители проведут проверку на предмет нарушения закона.
Нет, это незаконно. Самовыгул запрещён. Если вы видите, что хозяин выпускает собаку гулять самостоятельно и если она ведёт себя агрессивно по отношению к людям – вы можете снять это на видео или сфотографировать и обратиться в полицию либо прокуратуру. Штрафы за самовыгул варьируются от 200 до 4000 рублей.
Что мне делать, если соседская собака кидается, а хозяин её не отгоняет?
Агрессия собаки на человека – ненормальна в принципе. Это либо ошибка дрессировки, либо врождённый порок психики. В любом случае, если собака открыто кидается на людей, пытается укусить, вы вправе требовать от хозяина изоляции пса: надевать намордник и поводок, не выпускать на самовыгул и (или если он живёт в частном доме) не гулять с собакой вне домовой территории.
Натравливать собак на людей нельзя (если это не самооборона или животное не выполняет рабочие обязанности). Если же соседский пёс неадекватен, как и его хозяин, и договориться не получается, обращайтесь в полицию, прокуратуру или суд.
За случайное нападение собаки владелец получит штраф до 80 тысяч рублей либо ограничение свободы до трёх лет. Помимо этого, пострадавший может взыскать компенсацию за причинённый ущерб.
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