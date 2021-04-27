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Зубастые и опасные. Как по закону правильно выгуливать собак в городе?

, ИА "Амител", Полина Жданова
И что делать, если соседский пёс кидается на людей, а его хозяину на это всё равно (или хуже – ему это нравится)

Потенциально опасные породы собак

Собак любят многие люди. Они заводят их и в частных домах, и в квартирах – несмотря на то, что друзья человека требуют выгула минимум дважды в день. При этом часто любители заводят питомцев, не зная правил прогулок с ними в черте города. Из-за этого возникают конфликты с теми, кому животные не по душе, – особенно если пёс большой и выглядит устрашающе. В России есть закон об ответственном обращении с домашними животными, в котором прописаны правила выгула. Мы ознакомились с ними и выяснили, всем ли породам требуется "полная экипировка" и что делать, если пёс кидается на людей, а хозяин ничего с этим не делает (а иногда и получает от этого удовольствие).

1
Какие собаки относятся к бойцовским породам?
На самом деле – никакие. В законе нет формулировки "бойцовская собака", есть только список потенциально опасных пород. К слову, нет "бойцовских" собак и в международных породных классификациях (FCI и других официальных сообществах собаководов). Породы разделяются на пастушьих, служебных (рабочих), охотничьих, компаньонов и декоративных.

Термином "бойцовская собака" неофициально называют породы, которые ещё с XX века использовались для участия в развлекательных собачьих боях. Формально эти породы специально воспитывают агрессивными по отношению к другим собакам (но всё равно – не к человеку).

Правда, теперь такие сомнительные развлечения вне закона, а стравливание собак для проведения боёв уголовно наказуемо. Сейчас те же американские стаффордширские терьеры, которые часто воспринимаются как опасные, причислены к компаньонам и выставочным породам, а к боям они уже давно не имеют отношения.
2
Тогда какие породы по закону потенциально опасны?

В российском законодательстве (постановление правительства РФ от 29 июля 2019 г. № 974) утверждён список потенциально опасных пород собак (фото животных вы можете посмотреть выше в нашей галерее). Перечень формировали совместно с кинологами и ветеринарами. Собаки, перечисленные в нём, более агрессивны по отношению к другим животным и человеку и обладают авторитарным характером. Всего их двенадцать. К ним относятся:

– турецкий акбаш;
– американский бандог-мастиф;
– американский бульдог;
– бразильский бульдог;
– булли кутта (пакистанский мастиф);
– бульдог алапахский чистокровный (отто);
– бэндог (австралийский бандог);
– волко-собачьи гибриды;
– чехословацкий влчак и другие волчьи гибриды;
– гуль дог (аргентинский дог);
– бульмастиф;
– северокавказская овчарка;
– метисы указанных собак.

Именно эти породы категорически запрещено выгуливать без экипировки. На них обязательно должны быть надеты и намордник, и поводок – везде, куда бы хозяин с этой собакой ни направился. Свободно гулять опасные собаки могут только на частной огороженной территории.

3
А что, все остальные породы не должны гулять в намордниках?

Согласно федеральному закону (ФЗ от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 27.12.2019), выгул собак (не из списка опасных) в городе разрешен на выбор – либо на поводке, либо в наморднике.

При этом на поводок нужно брать собаку:
– в лифтах (да, по закону хозяин может не надевать на собаку намордник в лифте, поэтому для вашей безопасности пропустите человека с псом и езжайте отдельно);
– в местах общедомового пользования (подъезды и др.);
– вдоль проезжей части;
– во дворах домов;
– на детских и спортивных площадках.
Отпустить собаку бегать свободно можно только в отдалении от людей (в поле, например), а также на специальных площадках для животных (если они есть в городе). Но хозяин при этом всегда должен быть рядом.

К слову, регионы вправе внести свои дополнения к закону с правилами выгула домашних животных. В Алтайском крае таких документов нет, поэтому прогулки с собаками у нас регламентируются только федеральным законодательством.

4

А когда намордник на собаке обязателен?

Намордники положено надевать абсолютно всем собакам независимо от породы и размера: при поездке в общественном транспорте, в такси и при посещении массовых мероприятий (например, парад Победы и др.). Кстати, на кафе и магазины правило тоже распространяется (при этом собачник законно может зайти в любой магазин с питомцем, даже если на дверях весит запрещающий знак, и его не имеют права выставить).

Так что даже если вы счастливый владелец шпица, чихуахуа или той-терьера, вы обязаны надеть на собаку намордник и поводок в вышеперечисленных местах, если от вас это потребуют. Исключение составляют только собаки на службе и поводыри – им намордник не нужен.

5

А если мне навстречу ведут собаку без намордника и я боюсь, что делать?

Если вы видите, что вам навстречу идёт собака без намордника (или без поводка, или без всего вообще, но при хозяине), попросите владельца пса взять собаку на поводок (и/или надеть намордник) либо обойти вас подальше. Хозяин обязан это сделать, особенно если он гуляет с собакой по тротуару, по аллее и в любом другом общественном месте.

Если он всё же отказал, увы, вам придётся самим искать обходные пути. При этом вы можете сфотографировать или снять инцидент на видео и обратиться в полицию. Правоохранители проведут проверку на предмет нарушения закона.
6
Если хозяин выпускает собаку на улицу и не следит за ней, это законно?

Нет, это незаконно. Самовыгул запрещён. Если вы видите, что хозяин выпускает собаку гулять самостоятельно и если она ведёт себя агрессивно по отношению к людям – вы можете снять это на видео или сфотографировать и обратиться в полицию либо прокуратуру. Штрафы за самовыгул варьируются от 200 до 4000 рублей.

7

Что мне делать, если соседская собака кидается, а хозяин её не отгоняет?

Агрессия собаки на человека – ненормальна в принципе. Это либо ошибка дрессировки, либо врождённый порок психики. В любом случае, если собака открыто кидается на людей, пытается укусить, вы вправе требовать от хозяина изоляции пса: надевать намордник и поводок, не выпускать на самовыгул и (или если он живёт в частном доме) не гулять с собакой вне домовой территории.

Натравливать собак на людей нельзя (если это не самооборона или животное не выполняет рабочие обязанности). Если же соседский пёс неадекватен, как и его хозяин, и договориться не получается, обращайтесь в полицию, прокуратуру или суд.

8
И как владельца злой собаки накажут?
Если проверка докажет, что собака опасна для окружающих, хозяина ждёт административный штраф до 5000 рублей, а также предписания по правилам выгула животного (в крайне редких случаях пса потребуют усыпить, такая практика почти не используется судом). А если собака уже кого-то укусила – это уголовная ответственность. За специально натравленного пса хозяин получит срок от четырёх месяцев до восьми лет лишения свободы (зависит от тяжести увечий).

За случайное нападение собаки владелец получит штраф до 80 тысяч рублей либо ограничение свободы до трёх лет. Помимо этого, пострадавший может взыскать компенсацию за причинённый ущерб.
9
А могу ли я сам расправиться с чужой собакой, если она злая?
Нет, причинение увечья или убийство собаки уголовно наказуемо (ст. 245 УК РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Жестокое обращение с животными"). Вы рискуете сесть в тюрьму на срок до трёх лет либо заплатить огромный штраф до ста тысяч рублей. Также собака относится к имуществу, поэтому владелец вправе подать на вас в суд и взыскать ущерб (а в него войдёт стоимость особи, расходы на её содержание, особенно если пёс имеет племенную ценность). Поэтому лучше всего бороться с агрессивными собаками и их неадекватными хозяевами только законными методами.
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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

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