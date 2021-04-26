На известного российского актёра Александра Паля возбудили уголовное дело из-за избиения хоккеиста молодёжного состава ЦСКА Кевина Антипова. Об этом сообщает BAZA.
Об инциденте стало известно 25 апреля. Потасовка началась после празднования дня рождения одного из знакомых хоккеиста. По информации ряда Telegram-каналов, Антипов вызвал такси, в этот момент к нему подошли трое мужчин, в одном из которых спортсмен узнал Паля. По словам Антипова, актёр был пьян.
У хоккеиста диагностировали перелом челюсти. Паль отказался давать показания в полиции. На актёра и его друзей завели уголовное дело по статье о нанесении лёгких телесных повреждений из хулиганских соображений. Всех троих отпустили под подписку о невыезде.
Ранее сообщалось, что актёр Владимир Епифанцев стал участником драки в одном из баров Санкт-Петербурга. Инцидент произошёл после премьеры показа фильма "Дочь тьмы", где бывшая жена Епифанцева, Анастасия Веденская, сыграла главную роль.
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