Алтайский депутат Владислав Вакаев пойдёт на выборы от партии "Новые люди"

Депутат АКЗС, экс-член партии "Справедливая Россия" и управляющий парком "Изумрудный" Владислав Вакаев сообщил, что будет выдвигаться в новый созыв регионального парламента от партии "Новые люди". Об этом Вакаев написал в своём Telegram-канале по итогам встречи с главой алтайского отделения "Новых людей" Максимом Товолошкиным.
Вакаев привёл четыре аргумента, в связи с которыми принял подобное решение: невозможность продолжать политическую деятельность в режиме "одиночки", предлагаемая "Новыми людьми" идеология прогрессивизма, ориентированность партии на будущее и принципиально новый формат работы партии.
Напомним, Владислав Вакаев объявил о выходе из "Справедливой России" в середине марта. Парламентарий заявил, что для него политика – это не подковёрные интриги и склоки.
Комментарии
Ба Вакаев политик вот новость. Политическое кредо " всегда" это не про него политика?
Эту Партию надо назвать "не новые люди" или "старые знакомые"