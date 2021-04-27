От отделки до газификации. В Барнауле пройдёт выставка-ярмарка "Алтайстрой-Барнаул – 2021"

Традиционная выставка-ярмарка "Алтайстрой-Барнаул – 2021" пройдёт в Барнауле 27-29 мая 2021 года. Гостей ждут мастер-классы, шоу, краш-тесты и пятничный вечерний концерт. Место проведения – ТЦ "Доммер", Павловский тракт, 166.
Выставка посвящена таким темам, как малоэтажное строительство, отделка, ремонт, интерьер, благоустройство, ЖКХ, газификация, энергосбережение, инженерные системы. Здесь будут представлены новинки алтайских и российских производителей. Так, жители, заинтересованные в малоэтажном строительстве в Барнауле и пригороде, смогут в одном месте ознакомиться с лучшими по цене и качеству материалами и оборудованием, а бизнесмены – прорекламировать свой товар.
На выставке-ярмарке "Алтайстрой-Барнаул – 2021" каждый желающий сможет:
- чему-то научиться (например, создавать барельефы);
- убедиться в прочности и функциональности материалов;
- проверить, работает ли технология так, как о ней заявляют производители;
- увидеть мастерство профессионалов;
- получить консультации и выгодные коммерческие предложения.
Комплекс домашних решений "Доммер" расположен в Индустриальном районе Барнаула. Горожанам и гостям краевой столицы можно доехать на общественном транспорте или на собственном авто – возле торгового центра оборудована просторная автостоянка.
Организатор: рекламный центр "Стройка.Алтай".
Генеральный спонсор: ТЦ "Доммер".
При поддержке администрации Барнаула и Союза строителей Алтайского края.
Время работы выставки-ярмарки: с 10:00 до 18:00. Вход свободный. Более подробная информация на сайте. Телефон для справок: +7-913-090-4659, +7-923-642-7614.
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