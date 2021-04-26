В России могут ограничить экспорт бензина

Российское правительство намерено внести бензин в список товаров, экспорт которых могут ограничить. Об этом сообщает "Коммерсант". Отмечается, что такое предложение обсуждали на совещании у вице-премьера Александра Новака 21 апреля.
По информации издания, в протоколе обсуждения сказано, что правительство включит бензин в список важных для внутреннего рынка товаров. Экспорт таких товаров могут на время ограничить или вовсе запретить.
Ранее сообщалось, что российские власти планируют ограничить ввоз товаров из Чехии в ответ на высылку дипломатов из Праги. Под запрет может попасть чешское пиво, импорт которого в 2020 году составил 38 млн долларов.
Комментарии