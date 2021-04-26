Четверть миллиарда рублей выделили на стимулирование деятельности муниципалитетов на Алтае

Глава региона Виктор Томенко принял решение о предоставлении дотаций муниципальным образованиям на стимулирование деятельности. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Общий объём выделенных средств составит 279,322 млн рублей.
"Средства направлены на стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности и результативности деятельности по итогам исполнения местных бюджетов за 2020 год", – отметили в правительстве.
Ранее власти выделяли муниципалитетам деньги на финансовое обеспечение исполнения расходных обязательств. Общая сумма поддержки составила 87,838 млн.
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