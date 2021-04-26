В России выявили 8,8 тыс. новых случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 8803 – до 4 771 372 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Наибольший прирост заразившихся зафиксировали в Москве (+2687 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+706) и Московской области (+609). Алтайский край (+79) на 26 апреля занимает 26-ю строчку списка.
Выздоровели за весь период 4 394 639 человек, в том числе 6631 – за последние сутки.
Скончались ещё 356 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 108 588 летальных случаев.
В общей сложности в России провели более 128 млн лабораторных исследований на коронавирус. 262 тысячи тестов сделали за последние сутки.
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