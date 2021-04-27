Барнаульского подростка будут судить за попытку разбогатеть на закладках

17-летний барнаульский подросток предстанет перед судом: его обвиняют в покушении на незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в январе 2021 года юноша познакомился с дилером через мессенджер и получил от него "инструкции по заработку". После этого молодой человек сделал несколько закладок с наркотиками в разных частях города.
"Довести преступный умысел на сбыт наркотических средств обвиняемому не удалось, так как он был задержан сотрудниками полиции, а наркотики изъяты", – говорится в сообщении.
Уголовное дело передали в суд.
Ранее сообщалось, что в Бийске полицейские задержали мужчину, обустроившего в гараже оранжерею с коноплёй. Горожанин выращивал марихуану экзотических сортов, а затем сбывал наркотики через созданный им же интернет-магазин.
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Судя по заголовку, в УК РФ появилась новая статья