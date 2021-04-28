Представители алтайского РЦК познакомились с лучшими практиками нацпроекта

Семинар для руководителей и сотрудников региональных центров компетенций (РЦК) прошёл в Москве в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда". Эксперты обсудили текущие задачи и обменялись опытом. От Алтайского края выступили руководитель РЦК Александр Вагенлейтер и администратор регионального проекта "Системные меры по повышению производительности труда" Александр Косарев.
На семинаре обсуждали вопросы достижения целевых показателей федерального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях", изменения в национальном проекте, а также формирование рейтинга РЦК и сертификацию региональных команд. Так, на сегодняшний день сертификацию прошли 18 РЦК из 45 запланированных. Алтайский РЦК с высокими результатами сертифицировали в марте.
"Мы находимся на той стадии, когда многие участники проекта говорят, что он приносит реальную экономическую пользу и бизнесу, и сотрудникам предприятий. Сейчас на ИТ-платформе зарегистрировано более восьми тысяч компаний. Реализация проекта в части привлечения организаций идёт по плану. На текущий момент присоединились уже более 2400 предприятий. Из них порядка 850 реализуют мероприятия по росту производительности труда при поддержке ФЦК, ещё 670 – под кураторством РЦК", – отметил глава ФЦК Николай Соломон.
Он также рассказал, что в апреле нацпроект дополнили торговлей. Такое решение принял проектный комитет нацпроекта во главе с первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым. Кроме того, допустимая доля иностранного участия в капитале для потенциальных участников проекта увеличена вдвое – с 25 до 50%.
Мероприятие организовано Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Подобные семинары по обмену опытом и обсуждению совместной работы федеральных и региональных экспертов планируют сделать традиционными и проводить ежеквартально.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 миллионов рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
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