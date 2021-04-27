Доктор Мясников рассказал, как лучше всего провести майские каникулы

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам, как лучше всего провести предстоящие длинные выходные.
"Мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших!" – написал медик в Telegram.
Мясников отметил, что "реальный Новый год" начинается в мае, так что нужно отдыхать и радоваться. При этом не нужно беспокоиться из-за коронавируса, поскольку "люди праздновали и в самые трудные времена", а "страх никогда надолго не мог победить жизнь и надежду".
"Нарываться, конечно, не надо, по возможности нужно избегать закрытых помещений с большим скоплением народа. На улице, при условии соблюдения дистанции, заразиться коронавирусом практически невозможно. С наступающими праздниками!" – заключил врач.
Ранее в Роспотребнадзоре посоветовали россиянам провести майские праздники на даче. По решению президента Владимира Путина они продлятся с 1 по 10 мая непрерывно. Это сделали для того, чтобы эпидпрогноз стал более стабильным.
Комментарии
Кто как, а мы работать будем (так как солнце будет еще высоко)