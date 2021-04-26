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Онлайн-конкурс "Мои Госуслуги" проводят в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Его организовал проект "Победа в каждом из нас"

В Алтайском крае стартовал онлайн-конкурс “Мои госуслуги”. Его организовали Алтайский центр развития добровольчества и проект “Победа в каждом из нас”.

Чтобы стать участником конкурса, нужно сделать свое фото или видео на фоне сайта “Госуслуг” и ответить на вопрос: Почему я зарегистрировался на госуслугах или в чем удобство госуслуг лично для меня”? Ролик нужно выложить в социальных сетях и отметить его фэштегом #Моигосуслуги22.

Чем больше роликов выложит один автор, тем больше шанс на победу. В конкурсе участвуют соцсети Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм. Во всех трех будут определены победители. Профиль участника конкурса должен быть открытым на момент подведения итогов.

“Мы решили провести этот конкурс, чтобы повысить уровень цифровой грамотности жителей Алтайского края. А также, чтобы как можно больше людей получили возможность дистанционного доступа к государственным и муниципальным услугам через сайт “Госуслуги.ру”. Во время пандемии потребность в этом стала особенно актуальной. Но многие не понимали, как этим сервисом пользоваться и чем он может быть полезным. А ведь на портале много нужной информации и важных услуг”, рассказал координатор проекта “Победа в каждом из нас” Максим Банных.

Краевой онлайн-конкурс пройдет с 26 апреля по 24 мая 2021 года. К участию допускаются все желающие старше 14 лет. Итоги будут подведены 25 мая случайным образом среди всех участников конкурса в социальных сетях “Вконтакте”, “Инстаграме” и “Одноклассниках”.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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