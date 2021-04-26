Президент России Владимир Путин не будет отдыхать на майские праздники, однако и официальных мероприятий на эти дни у главы государства не запланировано, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Представитель Кремля напомнил, что обязанности президента подразумевают постоянное функционирование. Это связано с рядом процессов, которые "не знают выходных" — рассмотрение документов, принятие докладов и решение оперативных вопросов.
Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано", — отметил Песков в разговоре с РИА Новости.
Ранее Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора объявил дни между майскими праздниками нерабочими. Таким образом, в период с 1 по 10 мая включительно россияне будут отдыхать непрерывно.
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