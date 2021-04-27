"Время пострелять": Niletto даст концерт в Барнауле за месяц до лета

Известный российский певец Niletto (он же Данил Прытков) выступит в барнаульском ночном клубе "Фараон" 8 мая. Как сообщают организаторы, музыкант исполнит все свои известные композиции, включая "Любимка", "Сирень", "Повезёт", "Ты такая красивая", "Платить за дружбу" и другие.
"Всего лишь несколько месяцев назад он был обычным уральским парнем, а сегодня уже в топе стриминговых платформ, у него плотный гастрольный график, за интервью к нему выстраивается очередь из популярных блогеров и журналистов, его осаждают толпы поклонниц", – сообщают организаторы.
Клип "Любимка" набрал сотни миллионов просмотров на YouTube. Впрочем, участи артиста одного хита ему тоже удалось избежать. Вы можете легко в этом убедиться, посетив концерт Niletto в Барнауле, который пройдёт в рамках его большого концертного тура. Начало мероприятия в 19:00.
Выиграть бесплатный билет на две персоны на концерт Niletto в Барнауле можно у нас в соцсетях. Для этого переходите по ссылке и участвуйте!
Комментарии
во, в самом депрессивном и бедном регионе опять чёс идет, ну-ну
У вас депрессия?
Так сходите на концерт, не обязательно на этот, депрессию как рукой снимет.
Депрессия всегда возникает на фоне отсутствия положительных эмоций
У меня никогда не бывает депрессий, это болезнь ленивых и скучных людей.
Кто это вообще?
Клава Кока с коками!
или за 4 месяца до осени