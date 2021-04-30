Кто помогает алтайским предприятиям выходить на новый уровень производства

Можно ли повысить эффективность и рентабельность производства, не увеличивая мощности и не инвестируя в проект миллионы рублей? Эксперты алтайского центра компетенций уверены, что можно.
Вот уже второй год в Алтайском крае реализуется национальный проект "Производительность труда". Он направлен на внедрение инструментов бережливого производства в работу компаний, относящихся к базовым несырьевым отраслям экономики.
В марте команда специалистов из Алтайского края прошла сертификацию. И получила высокие оценки федеральной комиссии, куда входили не только коллеги из региональных центров компетенций субъектов РФ, но и представители Федерального центра компетенций (ФЦК) и министерства экономического развития РФ. И сегодня мы хотим рассказать, кто трудится в алтайском РЦК и чем эти люди реально помогают крупным региональным производствам.
Великолепная пятерка и вратарь
Наверное, в это сложно поверить, но работу по внедрению технологий бережливого производства на предприятиях выстраивает команда, состоящая всего из шести человек.
Во-первых, среди них нет ни одного "теоретика". Все эксперты ранее трудились на предприятиях Алтайского края и знают производственные процессы изнутри. Во-вторых, каждый из них использовал в работе инструменты бережливого производства и добился хороших результатов. В-третьих, эти люди умеют внедриться в штат компании так, чтобы жёстко управлять всеми процессами, но при этом не нарушить выстроенных в коллективе отношений.
У каждого специалиста есть своя зона ответственности и особые функциональные обязанности. Например, Валерий Бессонов занимается декомпозицией целей, то есть разбивает путь внедрения технологий бережливого производства на множество маленьких шагов-задач. Также он помогает увидеть, как сотрудники различных уровней влияют на эффективность работы предприятия (что в их работе приносит компании прибыль, а что – тормозит развитие) и находит возможные точки роста для каждого работника.
Елена Гурьева занимается управлением изменениями, помогает коллективам предприятий осмыслить и поддержать переход к новой тактике выполнения ежедневных и стратегических задач. Ей важно донести до каждого сотрудника цель и ценность преобразований, чтобы после завершения пилотного этапа коллектив не саботировал дальнейшие изменения в своей работе.
Дмитрий Печенин, Дмитрий Сахаров и Константин Трегуб анализируют текущее состояние предприятий, выявляют резервы для повышения производительности труда и составляют программы оптимизации пилотных участков, чтобы повысить эффективность труда и сделать условия работы более комфортными.
Некоторые из них также являются тренерами РЦК и тренерами "Фабрики процессов", учат членов рабочей группы предприятия применять инструменты бережливого производства.
Руководит командой Александр Вагенлейтер. В его обязанности входит отбор и поддержка участников проекта, а также мониторинг результатов их работы.
Кроме того, здесь надо отметить роль ФЦК, который как старший партнер помогал становлению и развитию указанной экспертной группы, и чьи эксперты также внедряют указанные мероприятия, но только на другой части алтайских предприятий.
И конечно необходимо выделить работу Министерства экономического развития Алтайского края и КАУ "Алтайский центр кластерного развития", на базе которого создан РЦК, которые также создают условия для развития алтайский предприятий.
Одни за всех
Если говорить об алгоритме улучшений предприятий-участников нацпроекта, то каждое из них проходит четыре этапа.
На первом – подготовительном – происходит отбор и диагностика компаний, выбирается пилотный участок, где будут отрабатываться навыки бережливого производства, рабочая группа предприятия проходит обучающую программу.
На этапе диагностики и планирования, который занимает около трёх месяцев, прорабатываются цели, анализируется текущее положение дел и формируется представление о том, каким в идеале должен стать пилотный участок. Важно, что для каждого участника нацпроекта команда РЦК разрабатывает индивидуальные решения, а также программы мотивации коллектива.
Следующий этап является, пожалуй, основным и наиболее ответственным. В последующие три месяца команде РЦК вместе с коллективом предприятия необходимо претворить в жизнь предложенные идеи. Причём специалисты центра компетенций не просто наблюдают за процессом со стороны, они становятся его неотъемлемыми участниками, собственным примером показывают, как работает бережливое производство.
Уже в этот период становятся видны первые изменения: время протекания процессов сокращается (иногда – в разы), увеличивается скорость и объём выпускаемой продукции. Причём все изменения происходят исключительно за счёт реорганизации рабочих мест и оптимизации порядка действий персонала.
На сегодняшний день данные этапы завершили более 35 предприятий, более 880 человек прошли обучение по программам внедрения инструментов бережливого производства.
На последнем, четвёртом этапе, длящимся два с половиной года, обученные сотрудники предприятий-участников нацпроекта масштабируют полученный опыт и самостоятельно – лишь под присмотром экспертов РЦК или ФЦК – переносят его на другие производственные участки.
Как отметил руководитель РЦК Александр Вагенлейтер, реализовывать подобные улучшения до конца 2024 года будут не менее 88 предприятий Алтайского края. Высокие результаты, получаемые предприятиями-участниками с помощью экспертов ФЦК и РЦК по всей России, свидетельствуют об эффективности данной методологии.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 миллионов рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики.
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
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