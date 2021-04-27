Студенты АлтГТУ получили именные стипендии от руководителей ведущих предприятий Алтая

В АлтГТУ выбрали студентов, которые будут получать именные стипендии. Выплаты будут поступать из фонда Попечительского совета, в который также входят руководители ведущих предприятий Алтайского края.
В этом году в списке шесть учащихся АлтГТУ: студентка института биотехнологии пищевой и химической инженерии Штепенко Диана, студентка строительно-технологического факультета Кобзева Анастасия, студентка факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта Болтобаева Амина, студентка факультета специальных технологий Керекелицина Татьяна, студентка энергетического факультета Постоянкова Ксения, магистрант факультета специальных технологий Маценко Илья.
Сертификаты на получение именной стипендии студентам вручил исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края, председатель Попечительского совета АлтГТУ Виктор Мещеряков.
"Наша общая задача – мотивация молодых специалистов, обеспечение их хорошими условиями труда. В регионе открыт Центр опережающей профессиональной подготовки, который стал оператором для профессиональной ориентации, обучения специалистов по востребованным, перспективным профессиям. В АлтГТУ совместно с Попечительским советом мы проводим большую профориентационную работу, привлекаем студентов к реальным практическим задачам производства. А стипендия – это благодарность за стремление молодёжи заниматься научной и практической деятельностью", – отметил Виктор Мещеряков.
Стипендию Попечительского совета назначают студентам, которые добились значительных успехов в учёбе, научно-исследовательской работе, инновационной деятельности во время производственных практик. Бакалавры получают поощрение в размере 3 тысяч рублей, магистранты – 5 тысяч рублей.
Попечительский совет принял решение о выплате собственной стипендии в декабре 2018 года. По мнению представителей совета, она должна стать не просто финансовой поддержкой студентов университета, но и служить мотивацией к отличной учёбе и работе на благо родного региона.
Премию Попечительского совета также назначают учёным вуза за научные исследования, завершившиеся внедрением в региональную промышленность новой техники, технологий и материалов.