Волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки в Барнауле

В Барнауле началась Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская ленточка", приуроченная к празднованию 76-летия Победы. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии. Активисты движения "Волонтёры Победы" раздают ленточки прохожим у ЦУМа, Нулевого километра и на площади Советов.
Акция продлится до 9 мая. За это время волонтёры планируют раздать 30 тысяч георгиевских лент.
Получить ленточки можно будет в высших и профессиональных образовательных организациях города, в торгово-развлекательных центрах и других местах, а 9 мая – в трамваях и троллейбусах.
Напомним, что второй год подряд из-за пандемии коронавируса 9 мая барнаульцы и жители других городов не смогут пройти в рядах "Бессмертного полка". Однако мероприятие всё равно состоится: в онлайн-режиме.
Комментарии
в торгово-развлекательных центрах и других местах
А поподробней про другие места
Может таки гвардейские? Ибо георгиевские по своей сути к Великой Отечественной войне относятся чуть менее чем никак!
В некоторых недавних войнах эта лента - знак отличия.
Нужно проверить данных волонтеров на предмет экстремизма!