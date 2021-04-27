Вторник, 27 Апрель, 09:16

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,77
€ 90,45
15°


4771372 +0
Обь
413см -38

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Девушка без комплексов: как жительница Барнаула вышла в полуфинал конкурса "Мисс Офис"

, ИА "Амител"
Елена Соколова рассказала, как бороться с комплексами и почему красивым девушкам сложнее устроить личную жизнь, чем дурнушкам

Жительница Барнаула Елена Соколова и ещё две девушки из нашего города будут представлять столицу Алтайского края в престижном международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2021". Но именно Елена прекрасная получила наибольшее число голосов от читателей во время голосования на портале amic.ru. Сейчас она готовится к следующему этапу конкурса, а мы узнали, почему девушка не толстеет, страдала ли когда-нибудь от комплексов и куда потратит два миллиона рублей в случае победы.

Елена Соколова, жительница Барнаула, работает администратором и преподавателем, увлекается визажем. Участница и победительница многих конкурсов красоты, в том числе "Мисс Барнаул", "Краса Сибири", "Мисс Туризм России", "Мисс бикини России" (номинация – первая мисс бикини России).   

Конкурсов мало не бывает

– Елена, у вас большой опыт участия в конкурсах красоты. Зачем вам это нужно?

– Наверное, у меня слишком много свободного времени и хочется его чем-то "закрыть". Кроме того, мне нравятся проекты, где нужно работать на камеру, а также нравится соревновательный дух и вкус победы. Когда появился шанс попасть на конкурс "Мисс Офис", я не смогла им не воспользоваться. Можно сказать, что у меня цель – пройти все конкурсы красоты. В первый раз я приняла участие в таком мероприятии, когда у меня закончилась школьная любовь. Пошла за уверенностью в себе. И меня затянуло. Это на самом деле очень повышает самооценку, ведь тебя хвалят, делают комплименты, ты купаешься во внимании. Конкурсы красоты раскрывают твою женственность.

И как, сразу после первого конкурса красоты почувствовали себя уверенной?

– Нет. Уверенность появилась не сразу. У меня – года через четыре после начала участия в конкурсах.

– То есть вы участвуете в этих конкурсах, чтобы самоутвердиться?

– Не только. Я получаю новый опыт, эмоции и новые знакомства. Благодаря этим конкурсам сейчас у меня есть подруги и знакомые в разных уголках России: в Чувашии, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, например. Я знаю, что приеду в любой город и не пропаду. Если девочки заняты, они могут мне хотя бы посоветовать, куда сходить, на что посмотреть. Я со всеми в хороших отношениях и мы общаемся.

Сейчас вы вышли в финал конкурса "Мисс Офис". Как вы думаете, что требуется, чтобы в нём победить? 

– Безусловно, наличие офисной работы. (Смеётся.) Кроме того, девушка должна быть образованной, интеллектуальной, начитанной и спортивной. Потому что на конкурсе предусмотрены различные испытания. Нужно уметь быстро схватывать информацию, запоминать и применять новые навыки. Например, я точно знаю, что девушкам предстоит за очень короткий промежуток времени изучить сложную хореографию для постановочных номеров. И это не просто.

Наверняка у вас есть завистники или завистницы. Как вы относитесь к хейтерам?

– Большинство знакомых меня поддерживают. И мне это очень важно. Что касается хейтеров... Я, конечно, понимаю, что люди могут просто завидовать. А так как я вообще очень позитивный человек, то на тех, кто пытается хейтить, стараюсь не обращать внимания.

Когда шло голосование в интернете за мисс Офис в региональном этапе конкурса, вы просили голосовать за вас ваших знакомых? Или вы победили  просто потому, что понравились публике? 

– Мне было важно одержать победу, поэтому я, конечно, просила знакомых меня поддержать. Сообщила о голосовании в социальных сетях, писала в "личку" своим подписчикам и просила друзей за меня проголосовать. Но я всё-таки думаю, что за меня голосовали и незнакомые мне люди, и я этому очень рада.

О комплексах,  красоте и счастье 

Наверняка вы привыкли к тому, что вас называют очень красивой девушкой. Но если между нами, девочками, сталкивались ли вы когда-нибудь с подростковым акне, лишним весом, гормональными сбоями или другими "девчачьими" проблемами?

– Нет, ни с чем особым не сталкивалась: как-то стороной меня это обошло. Единственное, лет в 15 начала немного полнеть, у меня начала раздаваться зона бёдер. Когда я это заметила, пришлось ограничить себя в еде. Убрала из меню хлебобулочные изделия, свинину заменила курицей и стала меньше есть сладкого. Проблема ушла.

Сейчас многие удивляются: почему ты не толстеешь? Да потому, что я стараюсь питаться правильно. Но честно скажу: было непросто. Многие говорят, что привычка формируется за 21 день. Ничего подобного! Я привыкала к новому режиму питания три года. Зато сейчас спокойно пройду мимо киоска, даже если от него будет очень сильно пахнуть сдобой. У меня не только не возникнет желания её купить, а даже наоборот – я испытаю чувство отвращения.

У меня есть список того, что я ем, что не ем, что пагубно влияет на моё здоровье и на мой вес. Поэтому особых проблем ни с кожей, ни с волосами, ни с ногтями, ни с лишним весом у меня нет в принципе.

Наверное, и комплексов нет?

– Сейчас, наверное, нет. Но если бы мне задали этот вопрос года четыре назад, я бы сказала, что есть. Раньше я комплексовала из-за высокого роста: все знакомые парни были ниже меня. Но сейчас всё нормально: у меня прекрасные отношения. Мой молодой человек выше меня ростом, и я даже спокойно могу ходить на высоких каблуках.

Хотя, если придираться к себе, я бы хотела с помощью тренировок увеличить ягодицы. Всё остальное меня полностью устраивает: в жизни, в себе, в работе.

– Ну парни за вами наверняка бегают толпами. Как отбиваетесь?

– На самом деле, просто игнорирую. (Смеётся.)  Я понимаю, что от этого общения ничего не получу. Комплименты? Зачем они мне? У меня есть отношения, в которых всё прекрасно, и я не хочу обижать своего парня каким-то случайным флиртом.

Вы когда-нибудь корректировали свою внешность с помощью пластических операций или "уколов красоты"?

– Обожаю этот вопрос. (Смеётся.) Пластических операций не было, а уколы красоты делала – ботулотоксин в лоб, потому что я слишком эмоциональная и у меня уже начинают появляться морщинки. Ещё немного корректировала верхнюю губу, потому что она гораздо уже нижней. Больше ничего не делала.

Но я ничего против уколов не имею и считаю, что если всё в меру, то можно. Главное – себя не уродовать.

А как вообще показывает ваш опыт: красивым девушкам легче устроить личную жизнь, чем обычным?

– Сложнее. Парни боятся красивых девушек. Правда-правда. Я вчера разговаривала со своим другом,  расспрашивала, какие девушки ему нравятся. Он сказал, что те, которые попроще. Парни считают, что у красивых девушек высокие запросы и что они всегда выносят мозг своему молодому человеку.

Красивым девушкам на самом деле сложно. Знаю, что многие из них одиноки.

Помада и машина

Если победите в финале, на что потратите приз в два миллиона рублей?

– Это мой любимый вопрос. На самом деле, не думала об этом. Знаете, даже если бы не было денежного приза в финале, я бы не расстроилась. Для меня важна сама победа. Признание людей – это да, это здорово. А деньги не имеют значения.

Наверное, помогу родителям с жилищными условиями. Они живут отдельно, мне приходится им помогать. Часть денег отдам бабушке, она меня воспитывала, сейчас уже старенькая, ей помощь крайне необходима. А себе куплю автомобиль: хочу стать более мобильной.

В социальных сетях вы написали о своих целях на 2021 год. Одна из них: запустить косметический продукт. И как, получается? Что именно собираетесь выпускать?

– Он в разработке. Думаю о выпуске помад. Много материалов изучаю об этом. Знаю, что многие визажисты выпускают мыло для бровей, но слышала и читала много комментариев о том, что есть реакция на эти средства – покраснения на коже, аллергия. Я в это вмешиваться не хочу, это не моя стезя.

Что касается помады, у многих есть потребность в том, чтобы помада была стойкая, в то же время увлажняющая, не сушащая губы, так как у нас особый климат. Хочу такую и выпустить.

Скоро поездка в Москву, участие в полуфинале. Какое наставление можете дать своим будущим конкуренткам?

– Им стоит бояться, потому что конкуренция будет очень сильной и жёсткой. (Смеётся.) На самом, среди участниц – девочки, у которых за плечами много конкурсов красоты и большой опыт в модельной сфере. Придётся строго себя контролировать и дисциплинировать в еде, в спорте. Ещё нам очень необходима поддержка родного региона. Поэтому нужно постараться сделать всё, чтобы об этом конкурсе узнали как можно больше людей, чтобы следили за нашими результатами и голосовали за нас. Мне кажется, "Мисс Офис" сегодня перерос даже "Мисс Россия": настолько важен каждый голос, отданный за ту или иную участницу. Поэтому мы очень ждём поддержки своих земляков. 

Материалы по теме

 


Комментарии

27.04.2021 08:04
гость

Красавица. Желаю победы.

27.04.2021 08:17
Гость

Ай,молодец! Всем раздаст,всем поможет и ещё даже машину купит! И всё на 2 миллиона РУБЛЕЙ.

27.04.2021 08:29
Гость

Одинокие не потому, что красивые, а потому что шкуры... Стараются подороже себя продать... Как правило, кроме красивой рожицы, ничего больше из себя не представляют... Пустышки!

27.04.2021 08:29
М

Чем больше тату тем больше дури в голове. И это не хейт, скорее жалко таких девушек.

27.04.2021 08:40
- гость -

Вперёд Россия!
Давай, давай!
Давай красиво!
Давай, давай!

27.04.2021 09:09
гость

про наколки-портаки поддерживаю

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
09:15
Турцию закроют на жёсткий карантин из-за коронавируса 0
09:05
Мощь с комфортом. Барнаульцам эксклюзивно представили новый Mitsubishi Pajero Sport 0
08:52
Жара под +30 градусов и грозы накроют Алтайский край 0
08:39
Доктор Мясников рассказал, как лучше всего провести майские каникулы 1
08:27
Зубастые и опасные. Как по закону правильно выгуливать собак в городе? 0
08:15
Барнаульского подростка будут судить за попытку разбогатеть на закладках 1
08:02
13 миллиардеров появилось в России во время пандемии 5
07:47
Девушка без комплексов: как жительница Барнаула вышла в полуфинал конкурса "Мисс Офис" 6
07:33
"Длинные каникулы – это полный абсурд": алтайский бизнес о майском подарке Путина 13
07:20
Стирать, выбрасывать ненужное: что можно и нельзя делать в Великий вторник 0
07:03
От отделки до газификации. В Барнауле пройдёт выставка-ярмарка "Алтайстрой-Барнаул – 2021" 0
06:46
Полиция завела административное дело после проверки интервью Юрия Дудя 4
06:32
Волонтёры начали раздавать георгиевские ленточки в Барнауле 3
06:17
Страстная неделя – 2021: как правильно подготовиться к Пасхе и всё успеть. Инфографика 0
06:01
Дожди и грозы обещают в Алтайском крае 27 апреля 1
23:45
Такой день. Падение в рейтинге уровня жизни и перформанс в Мизюлинской роще 0
23:11
Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы 5
22:43
С алтайского сельхозпредприятия похитили запчасти на 200 тысяч рублей 1
22:09
Голикова заявила, что организации должны сами принять решение о продлении выходных 2
21:38
Трое бийчан срезали с железнодорожных путей почти девять тонн рельсов 0
21:10
Барнаульские водители своими рукам заделали ямы на дорогах 4
20:41
Жительница Заринска убила мужа за то, что он постоянно её избивал 1
20:08
В Барнауле ремонтируют дорогу на площади Победы 0
19:42
Путин не будет отдыхать на майские праздники 4
19:06
Онлайн-конкурс "Мои Госуслуги" проводят в Алтайском крае 0
18:38
Сельский блокбастер. Алтайские рецидивисты угнали машину и устроили себе приключение 0
18:10
Россияне рассказали, какой доход необходим им для достойной жизни 0
17:54
Сотрудники алтайского детсада массово уволились из-за оскорблений со стороны начальства 1
17:41
Четверть миллиарда рублей выделили на стимулирование деятельности муниципалитетов на Алтае 1
17:29
Барнаульцев довезут до храмов в пасхальную ночь 1
17:17
В России могут ограничить экспорт бензина 2
17:05
Алтайский край оказался в нижней части рейтинга регионов по качеству жизни 3
16:53
В России выявили 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 0
16:40
Как работают поликлиники, МФЦ, почта, банки и другие службы в Алтайском крае с 4 по 8 мая? 9
16:26
Новое производство газобетона запустили в Барнауле на заводе "Стройберг" 7
16:16
Два человека погибли из-за опрокидывания автомобиля в реку на Алтае 0
16:05
"Меня скоро убьют". Активисты развесили плакаты на деревьях в Мизюлинской роще в Барнауле 6
15:54
Барнаулец украл у знакомой 100 долларов и обменял их на две тысячи рублей 6
15:42
Диетолог рассказал, когда вода может навредить человеку 0
15:30
Стоимость отдыха на Алтае взлетела из-за длинных майских каникул 7
15:19
Алтайские больницы будут работать на длинных майских праздниках в обычном режиме 12
15:06
75% барнаульцев довольны своим городом 22
14:55
Уголовное дело возбудили в отношении актёра Александра Паля из-за избиения хоккеиста ЦСКА 0
14:44
Алтайский депутат Владислав Вакаев пойдёт на выборы от партии "Новые люди" 4
14:31
Территория улыбок: парк "Солнечный ветер" приглашает посетителей на праздничное открытие 3
14:17
Россия включит США в список недружественных стран 13
14:04
Уголовное дело из-за нападений бродячих собак на людей возбудили в Алтайском крае 7
13:53
Когда в Алтайском крае установится по-летнему теплая погода? 0
13:41
Один новый случай COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
13:29
Люди, газ и экономика – "Единая Россия" назвала тезисы предвыборной программы 0

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.