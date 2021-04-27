Девушка без комплексов: как жительница Барнаула вышла в полуфинал конкурса "Мисс Офис"

Жительница Барнаула Елена Соколова и ещё две девушки из нашего города будут представлять столицу Алтайского края в престижном международном конкурсе красоты для офисных сотрудниц "Мисс Офис – 2021". Но именно Елена прекрасная получила наибольшее число голосов от читателей во время голосования на портале amic.ru. Сейчас она готовится к следующему этапу конкурса, а мы узнали, почему девушка не толстеет, страдала ли когда-нибудь от комплексов и куда потратит два миллиона рублей в случае победы.

Елена Соколова, жительница Барнаула, работает администратором и преподавателем, увлекается визажем. Участница и победительница многих конкурсов красоты, в том числе "Мисс Барнаул", "Краса Сибири", "Мисс Туризм России", "Мисс бикини России" (номинация – первая мисс бикини России).

Конкурсов мало не бывает

– Елена, у вас большой опыт участия в конкурсах красоты. Зачем вам это нужно?

– Наверное, у меня слишком много свободного времени и хочется его чем-то "закрыть". Кроме того, мне нравятся проекты, где нужно работать на камеру, а также нравится соревновательный дух и вкус победы. Когда появился шанс попасть на конкурс "Мисс Офис", я не смогла им не воспользоваться. Можно сказать, что у меня цель – пройти все конкурсы красоты. В первый раз я приняла участие в таком мероприятии, когда у меня закончилась школьная любовь. Пошла за уверенностью в себе. И меня затянуло. Это на самом деле очень повышает самооценку, ведь тебя хвалят, делают комплименты, ты купаешься во внимании. Конкурсы красоты раскрывают твою женственность.

– И как, сразу после первого конкурса красоты почувствовали себя уверенной?

– Нет. Уверенность появилась не сразу. У меня – года через четыре после начала участия в конкурсах.

– То есть вы участвуете в этих конкурсах, чтобы самоутвердиться?

– Не только. Я получаю новый опыт, эмоции и новые знакомства. Благодаря этим конкурсам сейчас у меня есть подруги и знакомые в разных уголках России: в Чувашии, Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, например. Я знаю, что приеду в любой город и не пропаду. Если девочки заняты, они могут мне хотя бы посоветовать, куда сходить, на что посмотреть. Я со всеми в хороших отношениях и мы общаемся.

– Сейчас вы вышли в финал конкурса "Мисс Офис". Как вы думаете, что требуется, чтобы в нём победить?

– Безусловно, наличие офисной работы. (Смеётся.) Кроме того, девушка должна быть образованной, интеллектуальной, начитанной и спортивной. Потому что на конкурсе предусмотрены различные испытания. Нужно уметь быстро схватывать информацию, запоминать и применять новые навыки. Например, я точно знаю, что девушкам предстоит за очень короткий промежуток времени изучить сложную хореографию для постановочных номеров. И это не просто.

– Наверняка у вас есть завистники или завистницы. Как вы относитесь к хейтерам?

– Большинство знакомых меня поддерживают. И мне это очень важно. Что касается хейтеров... Я, конечно, понимаю, что люди могут просто завидовать. А так как я вообще очень позитивный человек, то на тех, кто пытается хейтить, стараюсь не обращать внимания.

– Когда шло голосование в интернете за мисс Офис в региональном этапе конкурса, вы просили голосовать за вас ваших знакомых? Или вы победили просто потому, что понравились публике?

– Мне было важно одержать победу, поэтому я, конечно, просила знакомых меня поддержать. Сообщила о голосовании в социальных сетях, писала в "личку" своим подписчикам и просила друзей за меня проголосовать. Но я всё-таки думаю, что за меня голосовали и незнакомые мне люди, и я этому очень рада.

О комплексах, красоте и счастье

– Наверняка вы привыкли к тому, что вас называют очень красивой девушкой. Но если между нами, девочками, сталкивались ли вы когда-нибудь с подростковым акне, лишним весом, гормональными сбоями или другими "девчачьими" проблемами?

– Нет, ни с чем особым не сталкивалась: как-то стороной меня это обошло. Единственное, лет в 15 начала немного полнеть, у меня начала раздаваться зона бёдер. Когда я это заметила, пришлось ограничить себя в еде. Убрала из меню хлебобулочные изделия, свинину заменила курицей и стала меньше есть сладкого. Проблема ушла.

Сейчас многие удивляются: почему ты не толстеешь? Да потому, что я стараюсь питаться правильно. Но честно скажу: было непросто. Многие говорят, что привычка формируется за 21 день. Ничего подобного! Я привыкала к новому режиму питания три года. Зато сейчас спокойно пройду мимо киоска, даже если от него будет очень сильно пахнуть сдобой. У меня не только не возникнет желания её купить, а даже наоборот – я испытаю чувство отвращения.

У меня есть список того, что я ем, что не ем, что пагубно влияет на моё здоровье и на мой вес. Поэтому особых проблем ни с кожей, ни с волосами, ни с ногтями, ни с лишним весом у меня нет в принципе.

– Наверное, и комплексов нет?

– Сейчас, наверное, нет. Но если бы мне задали этот вопрос года четыре назад, я бы сказала, что есть. Раньше я комплексовала из-за высокого роста: все знакомые парни были ниже меня. Но сейчас всё нормально: у меня прекрасные отношения. Мой молодой человек выше меня ростом, и я даже спокойно могу ходить на высоких каблуках.

Хотя, если придираться к себе, я бы хотела с помощью тренировок увеличить ягодицы. Всё остальное меня полностью устраивает: в жизни, в себе, в работе.

– Ну парни за вами наверняка бегают толпами. Как отбиваетесь?

– На самом деле, просто игнорирую. (Смеётся.) Я понимаю, что от этого общения ничего не получу. Комплименты? Зачем они мне? У меня есть отношения, в которых всё прекрасно, и я не хочу обижать своего парня каким-то случайным флиртом.

– Вы когда-нибудь корректировали свою внешность с помощью пластических операций или "уколов красоты"?

– Обожаю этот вопрос. (Смеётся.) Пластических операций не было, а уколы красоты делала – ботулотоксин в лоб, потому что я слишком эмоциональная и у меня уже начинают появляться морщинки. Ещё немного корректировала верхнюю губу, потому что она гораздо уже нижней. Больше ничего не делала.

Но я ничего против уколов не имею и считаю, что если всё в меру, то можно. Главное – себя не уродовать.

– А как вообще показывает ваш опыт: красивым девушкам легче устроить личную жизнь, чем обычным?

– Сложнее. Парни боятся красивых девушек. Правда-правда. Я вчера разговаривала со своим другом, расспрашивала, какие девушки ему нравятся. Он сказал, что те, которые попроще. Парни считают, что у красивых девушек высокие запросы и что они всегда выносят мозг своему молодому человеку.

Красивым девушкам на самом деле сложно. Знаю, что многие из них одиноки.

Помада и машина

– Если победите в финале, на что потратите приз в два миллиона рублей?

– Это мой любимый вопрос. На самом деле, не думала об этом. Знаете, даже если бы не было денежного приза в финале, я бы не расстроилась. Для меня важна сама победа. Признание людей – это да, это здорово. А деньги не имеют значения.

Наверное, помогу родителям с жилищными условиями. Они живут отдельно, мне приходится им помогать. Часть денег отдам бабушке, она меня воспитывала, сейчас уже старенькая, ей помощь крайне необходима. А себе куплю автомобиль: хочу стать более мобильной.

– В социальных сетях вы написали о своих целях на 2021 год. Одна из них: запустить косметический продукт. И как, получается? Что именно собираетесь выпускать?

– Он в разработке. Думаю о выпуске помад. Много материалов изучаю об этом. Знаю, что многие визажисты выпускают мыло для бровей, но слышала и читала много комментариев о том, что есть реакция на эти средства – покраснения на коже, аллергия. Я в это вмешиваться не хочу, это не моя стезя.

Что касается помады, у многих есть потребность в том, чтобы помада была стойкая, в то же время увлажняющая, не сушащая губы, так как у нас особый климат. Хочу такую и выпустить.

– Скоро поездка в Москву, участие в полуфинале. Какое наставление можете дать своим будущим конкуренткам?

– Им стоит бояться, потому что конкуренция будет очень сильной и жёсткой. (Смеётся.) На самом, среди участниц – девочки, у которых за плечами много конкурсов красоты и большой опыт в модельной сфере. Придётся строго себя контролировать и дисциплинировать в еде, в спорте. Ещё нам очень необходима поддержка родного региона. Поэтому нужно постараться сделать всё, чтобы об этом конкурсе узнали как можно больше людей, чтобы следили за нашими результатами и голосовали за нас. Мне кажется, "Мисс Офис" сегодня перерос даже "Мисс Россия": настолько важен каждый голос, отданный за ту или иную участницу. Поэтому мы очень ждём поддержки своих земляков.