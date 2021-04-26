Вторник, 27 Апрель, 00:21

Реклама на сайте

Опросы

А вы за то, чтобы отдыхать 10 дней на новый год или в мае?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,77
€ 90,45
12°


4771372 +8803
Обь
413см -38

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Майские каникулы-2021 Выборы в Госдуму-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Такой день. Падение в рейтинге уровня жизни и перформанс в Мизюлинской роще

, ИА "Амител"
Главные события в Алтайском крае 26 апреля
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Бригада МБУ "Автодорстрой" продолжает ремонт на площади Победы. Здесь приступили к асфальтированию повреждённых участков дорожного полотна горячим асфальтобетоном. 

В Барнауле водители своими руками заделали ямы на семи участках городских дорог. Глубокие выбоины отремонтировали на улицах Советской Армии, Антона Петрова, Попова – Павловский тракт, Петра Сухова, съезде с кольца Павловский тракт – Малахова, Взлётной, Энтузиастов. 

В связи с празднованием Пасхи в Барнауле с 02:00 до 04:00 часов 2 мая организуют работу общественного транспорта для горожан к местам ночных богослужений. Фонари на улицах и территориях, прилегающих к храмам, будут гореть. Для перевозки пассажиров задействуют четыре трамвайных вагона и два троллейбуса, рассказали в городской администрации.

Алтайский край занял 70-е место из 85-ти в рейтинге российских регионов по качеству жизни населения. При этом соседняя Республика Алтай и вовсе расположилась на 83-й позиции, уступив лишь Тыве и Карачаево-Черкесии.

В период с 4 по 7 мая включительно поликлиники в Алтайском крае будут работать в штатном режиме. Все, кто успел оформить талон через "Госуслуги" или регистратуру, смогут попасть на приём к специалистам. 

25 апреля в Мизюлинской роще состоялось собрание, на которое пришли около 100 человек. Горожане переживают за то, что подрядчик вырубит 103 дерева, которые, согласно проекту реконструкции, идут под снос. На деревьях активисты развесили плакаты с надписями "Меня скоро убьют".

Барнаул занял 12-е место из 36 городов России по уровню комфортности жизни. 75% опрошенных барнаульцев оказались довольны своим городом. 

Депутаты Барнаульской городской думы приняли изменения в документ о расселении жильцов из аварийных домов. Поправки разработали из-за протеста прокуратуры. 

Губернатор Виктор Томенко поручил краевым органам власти проработать вместе с федеральными министерствами ряд вопросов, которые необходимо учесть для получения инфраструктурных кредитов.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
23:45
Такой день. Падение в рейтинге уровня жизни и перформанс в Мизюлинской роще 0
23:11
Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы 0
22:43
С алтайского сельхозпредприятия похитили запчасти на 200 тысяч рублей 0
22:09
Голикова заявила, что организации должны сами принять решение о продлении выходных 0
21:38
Трое бийчан срезали с железнодорожных путей почти девять тонн рельсов 0
21:10
Барнаульские водители своими рукам заделали ямы на дорогах 2
20:41
Жительница Заринска убила мужа за то, что он постоянно её избивал 0
20:08
В Барнауле ремонтируют дорогу на площади Победы 0
19:42
Путин не будет отдыхать на майские праздники 3
19:06
Онлайн-конкурс "Мои Госуслуги" проводят в Алтайском крае 0
18:38
Сельский блокбастер. Алтайские рецидивисты угнали машину и устроили себе приключение 0
18:10
Россияне рассказали, какой доход необходим им для достойной жизни 0
17:54
Сотрудники алтайского детсада массово уволились из-за оскорблений со стороны начальства 1
17:41
Четверть миллиарда рублей выделили на стимулирование деятельности муниципалитетов на Алтае 1
17:29
Барнаульцев бесплатно довезут до храмов в пасхальную ночь 1
17:17
В России могут ограничить экспорт бензина 2
17:05
Алтайский край оказался в нижней части рейтинга регионов по качеству жизни 3
16:53
В России выявили 8,8 тыс. новых случаев COVID-19 0
16:40
Как работают поликлиники, МФЦ, почта, банки и другие службы в Алтайском крае с 4 по 8 мая? 9
16:26
Новое производство газобетона запустили в Барнауле на заводе "Стройберг" 6
16:16
Два человека погибли из-за опрокидывания автомобиля в реку на Алтае 0
16:05
"Меня скоро убьют". Активисты развесили плакаты на деревьях в Мизюлинской роще в Барнауле 5
15:54
Барнаулец украл у знакомой 100 долларов и обменял их на две тысячи рублей 5
15:42
Диетолог рассказал, когда вода может навредить человеку 0
15:30
Стоимость отдыха на Алтае взлетела из-за длинных майских каникул 7
15:19
Алтайские больницы будут работать на длинных майских праздниках в обычном режиме 12
15:06
75% барнаульцев довольны своим городом 18
14:55
Уголовное дело возбудили в отношении актёра Александра Паля из-за избиения хоккеиста ЦСКА 0
14:44
Алтайский депутат Владислав Вакаев пойдёт на выборы от партии "Новые люди" 4
14:31
Территория улыбок: парк "Солнечный ветер" приглашает посетителей на праздничное открытие 3
14:17
Россия включит США в список недружественных стран 13
14:04
Уголовное дело из-за нападений бродячих собак на людей возбудили в Алтайском крае 5
13:53
Когда в Алтайском крае установится по-летнему теплая погода? 0
13:41
Один новый случай COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
13:29
Люди, газ и экономика – "Единая Россия" назвала тезисы предвыборной программы 0
13:16
Эскизы плакатов ко Дню Победы разработали в Барнауле 3
13:03
Время кочевников. Какие фильмы победили на "Оскаре" и где их можно посмотреть? 2
12:54
Общественники предложили увеличить отпуск россиянам, которые отдыхают внутри страны 18
12:43
Австралийские фермеры просят Владимира Путина помочь им переехать на Алтай 19
12:30
Лишь четверть российских работодателей смотрят на образование соискателя 1
12:17
С энергетикой на ты: студенты АлтГТУ вышли в финал чемпионата CASE-IN 0
12:04
Страстная седмица: что нужно знать о последней неделе Великого поста? 6
11:55
Мероприятие, посвящённое 35-й годовщине аварии в Чернобыле, пройдёт в Барнауле 0
11:42
Мэрия Барнаула отдала ветхие дома в ведение районных администраций 1
11:28
Бывший народный мэр Якутска Сардана Авксентьева пополнила ряды "Новых людей" 5
11:15
Бесплатная доставка или товар в подарок. В чём выгода от промокодов и где их найти 0
11:05
Стали известны все обладатели премии "Оскар" 2021 года 0
10:53
Как оплатят отпускные и больничные из-за длинных каникул в мае? 5
10:41
Девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки 1
10:27
В Роспотребнадзоре рассказали, где лучше всего провести майские праздники 14

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.