Жара под +30 градусов и грозы накроют Алтайский край

Ненастная, но жаркая погода ожидает Алтайский край в ближайшие дни, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.
28 апреля ожидается температура от +19°C до +23°C (по югу – до +28°C). Ветер юго-западный, 9-14 м/с с порывами до 22 м/с. В отдельных районах небольшие дожди и грозы.
В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от +21°C до +23°C. Небольшой дождь и гроза.
На следующий день тёплая погода сохранится. Похолодает только в южных районах.
Ранее жителей Алтайского края предупредили о высокой пожароопасности. Штормовое предупреждение действует по 30 апреля.
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