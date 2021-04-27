Прогулки по лесу запретят в Алтайском крае

Особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на нахождение в лесу для всех, за исключением отдельных категорий граждан, планирую ввести в Алтайском крае с 28 апреля. Мера необходима для предотвращения появления открытого огня на лесных участках и прилегающих территориях, сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.
"По состоянию на 26 апреля спутниками на территории Алтайского края зафиксировали 444 термоточки на площади 10 295 га, из которых 33 термоточки на площади 482 га представляли угрозу лесным участкам", – рассказали в ведомстве.
Отмечается, что особый режим вводится постановлением правительства Алтайского края. Сейчас документ проходит все необходимые согласования.
В пресс-службе добавили, что с начала пожароопасного сезона (с 9 апреля) на землях лесного фонда Алтайского края произошло 13 пожаров, огонь прошел площадь 9,71 га.
Ранее в региональном МЧС проинформировали о росте числа природных пожаров в Алтайском крае. Среди факторов, приводящих к такой ситуации, назвали тёплую погоду, массовые выезды людей на природу и хулиганство.
Комментарии
на сосновый бор в городской черте тоже распространяется?
Сидите, люди, в городах, нюхайте выхлопные газы.
Базу Динамо закрыть, нечего там с палками шариться