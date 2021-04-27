"Ростелеком" завершает программу по запуску бесплатного Wi-Fi в алтайских сёлах

Алтайский филиал "Ростелекома" запустил бесплатный Wi-Fi в селе Большой Калтай Залесовского района. Село стало 237 населённым пунктом, в котором компания организовала беспроводной интернет по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства".
В 2021 году оператор построит точки доступа в интернет ещё для 20 населённых пунктов. Всего по проекту оператор должен был запустить сельский Wi-Fi в 257 алтайских сёлах численностью 250-500 жителей.
"Социальный интернет появится в сёлах Зарница и Катково Рубцовского района, Шилово Калманского района, Берёзово и Макарьевка Солтонского района и других. Новые магистральные линии дают возможность подключать жителям этих и соседних сёл социальные объекты, улучшать качество домашнего интернета, предоставлять цифровое ТВ, видеонаблюдение и другие сервисы", – говорит директор Алтайского филиала компании "Ростелеком" Сергей Лавренюк.
В Большом Калтае живёт 427 человек. Для открытия услуги "Ростелеком" построил до сельской АТС 20 км оптических линий связи. Wi-Fi-роутер и оборудование размещены на опоре в центре села. Рядом находятся администрация, школа, сельский клуб и пожарная часть. За первые три недели жители села скачали 182 Гб информации, зафиксировано 314 сессий средней продолжительностью 99 минут.
Уже в мае 2021 года компания увеличит жителям села этого скорость домашнего интернета и предоставит доступ к цифровому видеосервису Wink.
Основная часть работ по строительству оптических линий связи до остальных населённых пунктов пройдёт осенью этого года. Компания построит 412 км оптических линий связи.
Комментарии
А почему им не делают разводку кабеля от точки доступа по домохозяйствам - чтобы селяне прямо из дома могли бы выходить в интернет через домашние роутеры?