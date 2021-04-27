В Алтайском ПФР рассказали, кто получит пенсию за май в апреле

В мае из-за праздников и выходных дней график доставки пенсий и иных социальных выплат изменится. Как рассказали amic.ru в отделении ПФР по Алтайскому краю, часть пенсионеров получат деньги заранее.
"29 апреля 2021 года кредитными организациями будет произведено зачисление пенсии и иных выплат за май 2021 года – тем, кому пенсия и другие выплаты зачисляются на счёт ежемесячно 8 числа", – уточнили в Пенсионном фонде.
Для остальных доставка пенсии будет осуществляться в штатном режиме по графику с учётом режима работы отделений почтовой связи (1 и 9 мая выходные).
Напомним, что с 1 мая пересчитают размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации и пенсионерам, которые работали в угольной промышленности.
Также ко Дню Победы инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату. В этом году она составит 10 тысяч рублей и будет перечислена вместе с пенсией за май.
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