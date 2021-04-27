Поклонники разозлились на Ольгу Бузову после выступления в Барнауле

Ольга Бузова разозлила часть своих барнаульских поклонников. На странице поющей телеведущей в Instagram фанаты оставляют гневные комментарии.
Напомним, телеведущая дарила творчество в барнаульском ТРЦ Galaxy в субботу, 24 апреля. Бузова не только пела, но и презентовала свою линию косметики. При этом было заявлено, что звезда сфотографируется с каждой девушкой, купившей палетку её теней.
По словам же поклонников, этого не произошло. Сразу после выступления Бузова уехала. Негатив в адрес телеведущей вылился в комментариях в её Instagram.
"Никто не понял, что концерт закончен. На бис не вышла, все, кто пришли с цветами, так ушли с цветами!"; "Оля, а как так получилось, что Вы в Барнауле обещали фотосессии покупателям теней, но ушли?"; "Как можно было кинуть своих?" – разочарованы подписчики.
Напомним, посмотреть на Ольгу Бузова в ТРЦ Galaxy пришли сотни людей, которые заняли все три этажа торгового центра. Перед концертом она поделилась с подписчиками своего Instagram фотографией, сделанной на балконе гостиницы "Алтай".
Комментарии
Опять лохотрон в столице мира
Потому что вы ТП.
Абориген до сих пор от шока отойти не может. Вся подушка мокрая.
"Как можно было кинуть своих?", — разочарованы подписчики.
какие вы ей свои? вы просто средство для славы и обогащения
27.04.2021 12:03
- гость -
Абориген до сих пор от шока отойти не может. Вся подушка мокрая.
это да, так яростно защищал он ее
Без лоха и жизнь плоха!
ну палетка то хоть стоит своих денег или китайское гэ?
27.04.2021 12:02
- гость -
Потому что вы ТП.
Корректнее...Люди с особенностями.
При этом было заявлено, что звезда сфотографируется с каждой девушкой, купившей палетку ее теней
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испугалась огромной толпы без средств индивидуальной защиты (органов дыхания)
ну палетка то хоть стоит своих денег или китайское гэ?
Не знаем. Наш Аборигеша ее около сердечка держит и никому не показывает... Что делать с ним даже не представляем. Может быть про Навального что нибудь новое появилось? Ну там, например, ногу отрезали или легкое с печенью?
палетка- глянула 3000.. ТРИ ТЫСЯЧИ??!!
деуки вы дура за такие цены брать?, везде и говорят Барнаул место для чеса таких исполнителей, а по факту?
Кто вообще ходит на ЭТО?
при чем тут абориген?
Просто бизнес Бузовой.
Любите Бузову дальше.
Что тут произошло, пока я на даче был?
1) Ну а как же те десятки людей, которые всё-таки сфотографировались с ней в "Галактике"? Им же как-то удалось!
2) Почему не пошли с этими же букетами встречать Бузову на входе в гостиницу или к ресторану, где она ужинала? Там шанс пообщаться даже выше был бы
Злые нынче "свои"... а вдруги у девушки понос, об этом не подумали?)))