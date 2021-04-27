Житель Алтайского края украл гараж и попался полиции

23-летнего жителя Новоалтайска подозревают в краже металлического гаража. Ради денег молодой человек распилил его на части и сдал в пункт приёма металлолома, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
В полиции рассказали, что горожанин заприметил гараж в одном из дачных товариществ, и ему показалось, что конструкция никому не принадлежит. Ущерб оценили в 60 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело о краже. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае двое мужчин проникли на территорию сельхозпредприятия и украли оттуда запчасти на 200 тысяч рублей.
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