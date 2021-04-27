Ветеранам ВОВ вернули бесплатный проезд в поездах дальнего следования

Участникам и инвалидам Великой Отечественной войны вернули возможность бесплатно передвигаться по России в поездах дальнего следования, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД). Вместе с ветеранами может ехать один сопровождающий.
"Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать по железной дороге в любой момент времени без ограничения количества поездок", – уточнили в ЗСЖД.
Льгота действовала до 2020 года, после её отменили в связи с необходимостью соблюдать самоизоляцию из-за угрозы распространения коронавируса.
Оформить заявку на резервирование мест можно через центр содействия мобильности ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00, доб. 1 (в тоновом режиме). Срок подачи заявки: не менее трёх суток до даты отправления поезда.
Напомним, более 33 тысяч участников и инвалидов Великой Отечественной войны к 9 мая получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.
Комментарии
Их сколько осталось то?Уже можно и по личному поезду подарить.Через 5-10 лет последнему ветерану Путин презентует свой дворец!
Даже самым молодым ветеранам 1927 года рождения (1927 + 18 = 1945) сейчас 94 года. Могут они ездить на поездах?
"Но точно знаю, что вернусь Пусть даже через сто веков В страну не дураков, а гениев"( И. Тальков)
Пока же-страна дураков. Какие неограниченное количество в поездах дальнего следования в 95 лет?
Видать крыша в башне совсем потекла,а приспешники подпевают.
Думают не только о себе, заботятся о народе...
Я человек молодой с трудом то поднимаюсь по крутой лестнице на поезд, что говорить про участников ВОВ которым минимум 94 года