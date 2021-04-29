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Руководитель алтайских газовиков рассказал о планах работы в регионе

, ИА "Амител"
До 2025 года запланировано строительство газопроводов в Целинном, Тюменцевском, Топчихинском, Алтайском и Зональном районах

Создание инфраструктуры для газификации российских регионов – стратегическое направление деятельности "Газпрома". Компания ведёт эту работу совместно с администрациями субъектов РФ. В ближайшие пять лет Алтайский край также должен существенно продвинуться в газификации. О том, какую работу выполнили в прошлом году, и что только предстоит сделать, рассказал гендиректор компании "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин.

К переменам шаг за шагом

– Какие задачи ставит компания на оставшийся 2021 год?

– Целевыми показателями "Газпрома" на ближайшие пять лет являются исполнение обязательств по строительству объектов в рамках программы газификации. Главная задача для нас в этом году – запустить газ в Ребрихе. До населённого пункта сети готовы. Закончены строительно-монтажные работы на межпоселковых сетях.

Запустим райцентр – сделаем рывок в газификации всего Ребрихинского района. Также в этом году мы уже запустили Белокуриху-2. Наличие газа и другой коммунальной инфраструктуры в этом мегаобъекте позволит привлечь новых инвесторов.

В 2021 году планируем запустить вторую очередь в сёлах Красный Яр и Шульгинка в Советском районе, газифицировать посёлок Луговое в Тальменском районе. Также готовятся к запуску две ГРП в Новоалтайске и две ГРП в Троицком районе.

– Как будет идти работа по программе газификации региона в 2021-2025 годах?

– В рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021-2025 годы запланировано проектирование и строительство межпоселковых газопроводов от действующих ГРС (газораспределительных станций) в Целинном, Тюменцевском, Топчихинском, Алтайском и Зональном районах Алтайского края. Реализация этих мероприятий позволит газифицировать 19 населённых пунктов.

Отдельно стоит отметить начало работ по строительству магистральных газопроводов и ГРС до Рубцовска, Славгорода и Ярового, что позволит решить проблемные вопросы по теплоснабжению жителей, возникающие в последние годы. Протяжённость сетей, подлежащих строительству, – около 600 км. Согласно подписанной программе, при условии выполнения обязательств региона по строительству распределительных сетей подключиться к природному газу сможет порядка трёх тысяч домовладений, объекты малой теплоэнергетики, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Для удобства жителей Алтайского края "Газпром газораспределение Барнаул" организует работу "мобильного офиса"

Также мы выделяем газификацию Ребрихинского района. При всех проблемных вопросах, возникших в ходе реализации мероприятий по газификации этого направления, планируемый срок ввода объектов газоснабжения  в эксплуатацию – четвёртый квартал 2021 года. К этому моменту появится возможность для подачи природного газа и осуществления пуска пяти межпоселковых газопроводов в Ребрихинском районе общей протяжённости сетей порядка 70 км. Техническую возможность по газификации получат семь населённых пунктов в Ребрихинском районе.

Фактическая возможность подключения домовладений появится у жителей Ребрихи, где к вводу уже готовы четыре распределительных газопровода. Газификация остальных населённых пунктов станет возможной после окончания работ по строительству распределительных сетей в селах Боровлянка, Касмалинка, Подстепное, Белово, Паново и на станции Ребриха. Строительство ведётся за счёт средств краевого бюджета. 

Продуктивное время 

– Как продвинулась газификация в регионе в 2020 году? 

– "Газпром газораспределение Барнаул" относится к жизнеобеспечивающим организациям региона. Компания осуществляла свою деятельность в период пандемии в полном объёме. Основная наша задача была – обеспечить выполнение всех регламентных работ по подготовке газового хозяйства Алтайского края к зимнему периоду.

Техническими службами были скорректированы сроки проведения обслуживания внутридомового газового оборудования, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газораспределительных газопроводов осуществлялись в намеченные сроки, что позволило компании к концу августа подготовить предприятие к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 года.

– Насколько увечилась газотранспортная система за 2020 год?

– В 2020 году на территории Алтайского края введено в эксплуатацию порядка 200 км сетей газопроводов.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации 2016-2020 годов запущены межпоселковые газопроводы в Смоленском и Советском районах. В результате газифицированы населенные пункты Кировский и Точильное Смоленского района и Красный Яр и Шульгинка с Советском районе.

В августе 2020 года получены разрешения на пуск газа по межпоселковому газопроводу в поселке Гордеевский Троицкого района. Согласно схеме газификации от этого объекта предусматривается газификация поселков Гордеевский и Октябрский, но здесь идет задержка со стороны региона по сдаче распределительных газопроводов. Панируемые даты запуска зависят от муниципального заказчика. В этом же муниципалитете уже строится газопровод в селе Заводском.

Велась активная работа по запуску распределительных газопроводов в Первомайском, Тальменском, Бийском районах и Новоалтайске.

В 2020 году построены и введены в эксплуатацию распределительные газопроводы в селах Баюновские Ключи,  Санниково, Бобровка Первомайского района  – 37,2 км. В Новоалтайске: ул. Плодопитомник – 1,2 км. В Тальменском районе: ГРП-6 в самой Тальменке и в селе Кашкарагаиха. В Бийском районе: село Первомайское – 13,8 км. Подключено 2 100 жилых домовладений и 115 юридических лиц.

Новый инструмент газификации

– Есть ли у вас предложения по ускорению темпов газификации?

– Программой развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021-2025 годы определены инвестиции ПАО  "Газпром", направляемые на строительство магистральных и межпоселковых газопроводов. Синхронизацию по строительству внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приёму газа домовладений, котельных и предприятий, согласно подписанной программе, обеспечивает правительство края.

С целью исполнения обязательств региона совместно с правительством Алтайского края достигнуты договорённости об определении дополнительного источника финансирования, направленного на развитие газификации региона – спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа для промышленных предприятий.

Такой механизм действует в десятках регионов страны, целевые средства направляются на строительство уличных распределительных сетей до границ участков домовладений.

"Газпром газораспределение Барнаул" утвердил программу газификации Алтайского края на ближайшие пять лет

Газ для больших предприятий 

– В этом году ваша компания приступает к газификации Бочкарёвского пивоваренного завода. Насколько масштабную работу предстоит выполнить в этом направлении?

– Мы отстояли программу, сделали упор на наши промышленные предприятия. С Вадимом Петровичем Смагиным встречались несколько раз. В настоящее время совместно с правительством региона рассматривается возможность сокращения сроков, направленных на газификацию села Бочкари Целинного района, в том числе и завода.

– Какие ещё крупные предприятия вы будете газифицировать в ближайшие годы?

– В Зональном районе запланировано строительство межпоселкового газопровода от Зонального до Буланихи с подключением к природному газу молочного завода "Алтайская бурёнка" в селе Буланиха. В посёлке Октябрьском Зонального района агрохолдинг "Гудвилл" также сможет перейти на природный газ.

В Топчихинском районе возможность перевода на природный газ получат крупные предприятия райцентра. Предусматривается подключение квартальной котельной мощностью 9 МВт к природному газу.

– Вы участвуете в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Уже есть какие-то результаты?

– Действительно, в прошлом году мы присоединились к реализации этого нацпроекта. Сейчас мы перестраиваем свою службу внутридомового газового оборудования на более эффективный подход.

Также в прошлом году мы зарегистрировались в реестре Минобразования. Наш учебный центр получил полноценную оценку квалификации. Активно работаем с Центром занятости населения. Например, у нас проходят обучение люди предпенсионного возраста. Кроме того, мы сотрудничаем с нашим строительным колледжем и техническим университетом, многие выпускники приходят к нам на работу. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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