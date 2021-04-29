Руководитель алтайских газовиков рассказал о планах работы в регионе

Создание инфраструктуры для газификации российских регионов – стратегическое направление деятельности "Газпрома". Компания ведёт эту работу совместно с администрациями субъектов РФ. В ближайшие пять лет Алтайский край также должен существенно продвинуться в газификации. О том, какую работу выполнили в прошлом году, и что только предстоит сделать, рассказал гендиректор компании "Газпром газораспределение Барнаул" Роман Правдин.

К переменам шаг за шагом

– Какие задачи ставит компания на оставшийся 2021 год?

– Целевыми показателями "Газпрома" на ближайшие пять лет являются исполнение обязательств по строительству объектов в рамках программы газификации. Главная задача для нас в этом году – запустить газ в Ребрихе. До населённого пункта сети готовы. Закончены строительно-монтажные работы на межпоселковых сетях.

Запустим райцентр – сделаем рывок в газификации всего Ребрихинского района. Также в этом году мы уже запустили Белокуриху-2. Наличие газа и другой коммунальной инфраструктуры в этом мегаобъекте позволит привлечь новых инвесторов.

В 2021 году планируем запустить вторую очередь в сёлах Красный Яр и Шульгинка в Советском районе, газифицировать посёлок Луговое в Тальменском районе. Также готовятся к запуску две ГРП в Новоалтайске и две ГРП в Троицком районе.

– Как будет идти работа по программе газификации региона в 2021-2025 годах?

– В рамках программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021-2025 годы запланировано проектирование и строительство межпоселковых газопроводов от действующих ГРС (газораспределительных станций) в Целинном, Тюменцевском, Топчихинском, Алтайском и Зональном районах Алтайского края. Реализация этих мероприятий позволит газифицировать 19 населённых пунктов.

Отдельно стоит отметить начало работ по строительству магистральных газопроводов и ГРС до Рубцовска, Славгорода и Ярового, что позволит решить проблемные вопросы по теплоснабжению жителей, возникающие в последние годы. Протяжённость сетей, подлежащих строительству, – около 600 км. Согласно подписанной программе, при условии выполнения обязательств региона по строительству распределительных сетей подключиться к природному газу сможет порядка трёх тысяч домовладений, объекты малой теплоэнергетики, сельскохозяйственные и промышленные предприятия.

Также мы выделяем газификацию Ребрихинского района. При всех проблемных вопросах, возникших в ходе реализации мероприятий по газификации этого направления, планируемый срок ввода объектов газоснабжения в эксплуатацию – четвёртый квартал 2021 года. К этому моменту появится возможность для подачи природного газа и осуществления пуска пяти межпоселковых газопроводов в Ребрихинском районе общей протяжённости сетей порядка 70 км. Техническую возможность по газификации получат семь населённых пунктов в Ребрихинском районе.

Фактическая возможность подключения домовладений появится у жителей Ребрихи, где к вводу уже готовы четыре распределительных газопровода. Газификация остальных населённых пунктов станет возможной после окончания работ по строительству распределительных сетей в селах Боровлянка, Касмалинка, Подстепное, Белово, Паново и на станции Ребриха. Строительство ведётся за счёт средств краевого бюджета.

Продуктивное время

– Как продвинулась газификация в регионе в 2020 году?

– "Газпром газораспределение Барнаул" относится к жизнеобеспечивающим организациям региона. Компания осуществляла свою деятельность в период пандемии в полном объёме. Основная наша задача была – обеспечить выполнение всех регламентных работ по подготовке газового хозяйства Алтайского края к зимнему периоду.

Техническими службами были скорректированы сроки проведения обслуживания внутридомового газового оборудования, исходя из эпидемиологической ситуации в регионе. Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию газораспределительных газопроводов осуществлялись в намеченные сроки, что позволило компании к концу августа подготовить предприятие к прохождению осенне-зимнего периода 2020-2021 года.

– Насколько увечилась газотранспортная система за 2020 год?

– В 2020 году на территории Алтайского края введено в эксплуатацию порядка 200 км сетей газопроводов.

В рамках программы развития газоснабжения и газификации 2016-2020 годов запущены межпоселковые газопроводы в Смоленском и Советском районах. В результате газифицированы населенные пункты Кировский и Точильное Смоленского района и Красный Яр и Шульгинка с Советском районе.

В августе 2020 года получены разрешения на пуск газа по межпоселковому газопроводу в поселке Гордеевский Троицкого района. Согласно схеме газификации от этого объекта предусматривается газификация поселков Гордеевский и Октябрский, но здесь идет задержка со стороны региона по сдаче распределительных газопроводов. Панируемые даты запуска зависят от муниципального заказчика. В этом же муниципалитете уже строится газопровод в селе Заводском.

Велась активная работа по запуску распределительных газопроводов в Первомайском, Тальменском, Бийском районах и Новоалтайске.

В 2020 году построены и введены в эксплуатацию распределительные газопроводы в селах Баюновские Ключи, Санниково, Бобровка Первомайского района – 37,2 км. В Новоалтайске: ул. Плодопитомник – 1,2 км. В Тальменском районе: ГРП-6 в самой Тальменке и в селе Кашкарагаиха. В Бийском районе: село Первомайское – 13,8 км. Подключено 2 100 жилых домовладений и 115 юридических лиц.

Новый инструмент газификации

– Есть ли у вас предложения по ускорению темпов газификации?

– Программой развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2021-2025 годы определены инвестиции ПАО "Газпром", направляемые на строительство магистральных и межпоселковых газопроводов. Синхронизацию по строительству внутрипоселковых газопроводов и подготовку к приёму газа домовладений, котельных и предприятий, согласно подписанной программе, обеспечивает правительство края.

С целью исполнения обязательств региона совместно с правительством Алтайского края достигнуты договорённости об определении дополнительного источника финансирования, направленного на развитие газификации региона – спецнадбавки к тарифу на транспортировку природного газа для промышленных предприятий.

Такой механизм действует в десятках регионов страны, целевые средства направляются на строительство уличных распределительных сетей до границ участков домовладений.

Газ для больших предприятий

– В этом году ваша компания приступает к газификации Бочкарёвского пивоваренного завода. Насколько масштабную работу предстоит выполнить в этом направлении?

– Мы отстояли программу, сделали упор на наши промышленные предприятия. С Вадимом Петровичем Смагиным встречались несколько раз. В настоящее время совместно с правительством региона рассматривается возможность сокращения сроков, направленных на газификацию села Бочкари Целинного района, в том числе и завода.

– Какие ещё крупные предприятия вы будете газифицировать в ближайшие годы?

– В Зональном районе запланировано строительство межпоселкового газопровода от Зонального до Буланихи с подключением к природному газу молочного завода "Алтайская бурёнка" в селе Буланиха. В посёлке Октябрьском Зонального района агрохолдинг "Гудвилл" также сможет перейти на природный газ.

В Топчихинском районе возможность перевода на природный газ получат крупные предприятия райцентра. Предусматривается подключение квартальной котельной мощностью 9 МВт к природному газу.

– Вы участвуете в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости". Уже есть какие-то результаты?

– Действительно, в прошлом году мы присоединились к реализации этого нацпроекта. Сейчас мы перестраиваем свою службу внутридомового газового оборудования на более эффективный подход.

Также в прошлом году мы зарегистрировались в реестре Минобразования. Наш учебный центр получил полноценную оценку квалификации. Активно работаем с Центром занятости населения. Например, у нас проходят обучение люди предпенсионного возраста. Кроме того, мы сотрудничаем с нашим строительным колледжем и техническим университетом, многие выпускники приходят к нам на работу.