Забытое сало перепугало пассажиров барнаульского трамвая

Забытый чёрный пакет в барнаульском трамвае седьмого маршрута вызвал настоящий переполох утром 27 апреля. Кондуктор пыталась найти хозяина пакета, но всё было тщетно, и вагон с тремя десятками пассажиров пришлось останавливать, сообщают "Вести Алтай".
Пока водитель созванивался с диспетчером, люди не спешили покидать вагон. В ту же минуту один из пассажиров сообщил, что видел похожий пакет в руках женщины, которая вышла пару остановок назад. Вскоре кондуктор объявила, что горожанка, забывшая пакет, сама позвонила и сообщила о потере.
"Тут один из пассажиров, нарушив инструкцию, посмотрел, что лежит в пакете и сказал: "Ребята, там сало!" Тут, естественно, все засмеялись, стали предлагать послать кого-нибудь в магазин: мол, закуска есть… В общем, всё завершилось благополучно!" – рассказал телеканалу пассажир трамвая.
Вернулось ли к хозяйке сало, выяснить так и не удалось. В Горэлектротрансе, в свою очередь, призвали пассажиров, которые забыли в трамваях свои вещи, сразу звонить по номеру 46-99-86.
Комментарии
Ох уж эти хохлы...уже салом стали трамваи минировать
А бывало такое, что кто-то забыл вещь, позвонил по телефону, диспетчер связался с водителем, вещь нашлась, и человек потом смог забрать забытое?
Виктор
А бывало такое, что кто-то забыл вещь, позвонил по телефону, диспетчер связался с водителем, вещь нашлась, и человек потом смог забрать забытое?
Очень часто. По себе людей не судите.
27.04.2021 14:10
- гость -
Хохлы скорее способны продуктом переваривания сала заминировать.
На ст.Повалиха женщина на скамейке оставила кошелек со всем содержимым и уехала на электричке в Барнаул. Спохватилась часа через два. Подумала что всё безполезно и не стала никуда звонить. Через неделю она покупала билет на этой станции и т.к. была ветераном труда, то пришлось предъявить паспорт. Кассир сказала, что охранник, проверяя груз.поезда нашел на скамейке кошелек и принес в кассу, в нем была квитанция на имя этой женщины. Вот есть честные люди.