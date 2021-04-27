Новый офис для алтайской прокуратуры построит компания из Новосибирска

Строительством нового офиса прокуратуры Алтайского края займётся новосибирская компания "Ликстрой". Это единственная организация, которую заинтересовал тендер на возведение штаб-квартиры для надзорного ведомства, свидетельствуют данные конкурсной документации.
Ввиду отсутствия аукциона из-за минимального числа заинтересованных фирм расценки на строительство составят 426,8 млн рублей – именно эта сумма была заявлена как стартовая. За эти деньги "Ликстрой" должен возвести восьмиэтажное здание с подземной парковкой не позднее 2023 года.
Как отмечает ИА "Банкфакс", тендер планировали разыграть ещё в марте текущего года. Однако тогда процедуру признали несостоявшейся из-за отсутствия участников.
Напомним, новое здание краевой прокуратуры расположится на пересечении улицы Партизанской с проспектом Социалистическим. Ранее там находился дом купца Михайлова 1908 года постройки, но его снесли в 2019 году.
Это вызвало бурный протест общественников. При этом в надзорном ведомстве заявили, что здание не является объектом культурного наследия.
Комментарии
Что-то я не понимаю ценообразования в строительстве. Недавно писали про школу в новоалтайске, котору тоже почти за 500 млн. руб. строят. Так она трёхэтажная, без подземной парковки. А ценник такой же.
Вот это размах.
Либо тут потом ценник увеличат, либо селф на строительстве школы нормально зарабатывает
Чем-то очень смахивает на здание Сбербанка, что на Комсомольском, у Театра музыкальной комедии.