Минстрой и "Единая Россия" запустили голосование по проектам благоустройства

В России стартовало голосование по выбору объектов благоустройства, которое будет проведено в 2022 году. Жители сами будут определять, какие парки, скверы и общественные территории нужно отремонтировать по проекту "Формирование комфортной городской среды". Подробнее об этом сообщает сайт партии ЕР.
Выбрать объект в своём городе можно несколькими способами. Самая масштабная площадка – za.gorodsreda.ru, сначала нужно пройти авторизацию через "Госуслуги" или зарегистрироваться, подтвердив номер телефона.
Если вы не можете проголосовать онлайн, то есть и более привычный формат. Оставить свой голос лично можно в общественных приёмных партии, а также в местах скопления людей, в торговых центрах и в отдалённых территориях – в общем там, где будут работать мобильные бригады от ЕР. Например, в Нижегородской области такая площадка будет на вокзале и в аэропорту, а в Мурманской – в МФЦ.
"Партия вместе с людьми участвует во всех этапах федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" – от подготовки проектов до контроля за выполнением работ. Люди не только голосуют, но и участвуют в приёмке работ – без оценки граждан работы просто не принимают", – прокомментировал секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.
Отдать свой голос можно с 26 апреля по 30 мая. Но только один раз. Кстати, в процессе участвуют все граждане России старше 14 лет.
Масштабная программа благоустройства, которую активно поддерживает партия, действует в России с 2017 год и позволила обновить уже более 83 тысяч общественных территорий.
В Алтайском крае в 2021 году будут голосовать за 90 объектов в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Славгороде, Алейске, Новоалтайске, Камне-на-Оби и Заринске.
"Списки объектов, среди которых парки отдыха, спортивные площадки, пешеходные зоны, аллеи, скверы и другие общественные территории, вынесенные на голосование, можно посмотреть на официальном сайте каждого города. Так, к примеру, жителям Заринска предстоит определиться, что будет благоустроено в первую очередь: территория у Дома культуры "Балиндер" или пешеходные зоны, всего их четыре, расположенные в разных районах города", – рассказал глава общественного совета партийного проекта ЕР "Городская среда" в Алтайском крае Сергей Струченко.