Платья на выпускной. Что можно заказать через интернет уже сейчас?

Фото: AliExpress, Lamoda, Wildberries, ТАСС
Близится главный праздник выпускников, и готовиться к нему можно уже сейчас. Интернет-магазины хороши тем, что в них найдётся практически всё, и платья не являются исключением. От шикарных королевских до повседневных, по стоимости можно найти и за 1500 рублей, и за 13000 рублей. Но помните, риск есть всегда, читайте внимательно описание, отзывы и подбирайте правильно размеры. Что же интересного можно найти на просторах интернета и какие платья в моде в этом году, смотрите в нашей фотоленте.
Комментарии
сюда надо еще фоток добавить из серии ожидание-реальность))
выпускной? официально не разрешено
точнее похожи на свадебные платья...на один день
Платье на заглавном фото явно имеет завышенный сексуальный подтекст но никак не целомудренность школьницы, видимо имеет место тренд что последнее сегодня не моде, в тренде как раз первое. Но тогда пусть школьницы и их родители будут готовы к последствиям и издержкам таких нарядов.
28.04.2021 08:39
М
Не будьте занудой, предохраняться надо просто. Сейчас школьницы живут половой жизнью начиная с 13 лет, если не раньше.
Да они больше знают чем М, ему просто завидно, молодость тютю, остается только бурчать старпер.
Жуть какая... Сплошная безвкусица, ИМХО.
спорить о вкусах это так не адекватно