Около двух тысяч призывников из Алтайского края пополнят весной 2021 года ряды российской армии. Напомним, весенний призыв продолжается с 1 апреля по 15 июня. А пока новобранцы примеряют гимнастёрки, редакция amic.ru выяснила, кто из современных алтайских политиков и депутатов сам побывал в армии. Таковых оказалось не так уж и много.
Так, в Госдуме нынешнего созыва регион представляют 10 депутатов. Среди них одна женщина-парламентарий (Наталья Кувшинова) и девять мужчин. Из них служили только единороссы Иван Лоор и Виктор Зобнев, а также эсер Александр Терентьев. Из депутатов АКЗС армию прошли 18 человек, то есть примерно каждый третий народный избранник. В их числе – Александр Лазарев, Сергей Серов, Александр Балушкин, Анатолий Вытоптов, Александр Траутвейн и др. А вот из нынешних депутатов Барнаульской гордумы служили четыре человека: Сергей Завалихин, Алексей Скосырский, Сергей Струченко и Александр Ельников.
В правительстве Алтайского края (если смотреть официальные биографии), по крайней мере среди министров и вице-губернаторов, в вооружённых силах побывал всего один человек – зампред главы кабмина Виталий Снесарь. Из мэров крупных алтайских городов в армии служил только Дмитрий Фельдман из Рубцовска.
Подробнее о тех, кто знает, что такое армейские будни, смотрите в нашей инфографике. Для увеличения картинки нажмите на неё.
Комментарии
Эти пусть сидят. Остальных в армию, на два года!
Ошибки врачей на кладбище. Ошибки учителей в парламенте.
Ошибки учителей в парламенте.
или комментарии пишут
сказочники
Доброе утро товарищи! Весело начинаем читать новости и комментарии))) Они и мы служили ещё в Советской Армии.
А пока новобранцы примеряют гимнастёрки
гимнастерка не положена военослужащему РФ...
С января прошлого года странные звонки с номера 23-04-08, набор и сброс.
Кто все эти люди!? Это мы их выбирали?
Забавно, ветеранов на День Победы, будет Губер, откосивший от армии, поздравлять
Да и от Франка тоже прикольно поздравления получать 9мая