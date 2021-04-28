28-градусная жара, дожди и грозы накроют Алтайский край 28 апреля

Жаркая погода с небольшими осадками ожидается в Алтайском крае в среду, 28 апреля. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.
По краю температура составит от +18 до +23 градуса, по югу воздух прогреется до +28 градусов. Местами ожидаются небольшие, по востоку небольшие и умеренные дожди и грозы. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, местами порывы до 22 м/с.
В Барнауле столбики термометров также покажут до +23 градусов. При этом в первой половине дня будет небольшой дождь, возможна гроза. Скорость ветра – до 14 м/с.
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