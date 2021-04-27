В Алтайском крае утвердили график экзаменов на права с 1 по 10 мая

Управление ГИБДД по Алтайскому краю утвердило порядок работы экзаменационных подразделений во время майских праздников. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно графику, сдать экзамены можно:
- 1 мая – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00;
- 4 мая – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 20:00;
- 5 мая – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 20:00;
- 7 мая – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00;
- 8 мая – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.
Выходными для экзаменационных подразделений будут 6, 9 и 10 мая 2021 года.
Госавтоинспекция напоминает, что воспользоваться услугами можно через единый портал госуслуг – заявление нужно заполнить и отправить онлайн, а затем в личном кабинете отследить все этапы его рассмотрения.
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