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Зоопарк в воздухе: как барнаульский предприниматель развивает сеть голографических театров

, ИА "Амител"
Необычный формат развлечения набирает популярность в России и странах СНГ

​​Если объединить мультимедийную постановку и традиционный спектакль, получится голографический театр. Это уникальный формат шоу с авторским контентом на специальном оборудовании. В Барнауле такое развлечение продвигает Игорь Еремин, основатель компании "Алтай 3D" и сооснователь "Студии голограмм". Одно из основных направлений его бизнеса – голографический зоопарк. Эта постановка уже покорила сердца барнаульских детей, а теперь будет собирать зрителей на ВДНХ в Москве. В программе "Тема дня" на радио "Эхо Москвы" бизнесмен рассказал, как завоевал столичный рынок и в чём уникальность его проектов. 

– Расскажите, что такое голографический театр и как появилась идея создания такого необычного проекта?

– Основной мой проект – передвижные кинотеатры, компания "Алтай 3D". Последние несколько лет мы занимались детским образованием в 3D – создавали фильмы о правилах дорожного движения, правилах противопожарной безопасности, ОБЖ, ЗОЖ. Мы транслируем их в садах, школах, детских лагерях в рамках дополнительного образования. Сеть развилась по всей России и СНГ. Уже более 200 представительств в формате готового бизнеса приобрели оборудование, контент и работают по налаженной готовой бизнес-модели.

В 2020 году наша отрасль "встала", потому что запрещены были массовые мероприятия. Мы сначала с позитивом отнеслись, как к отпуску, но спустя время поняли, что надо что-то делать дальше. У нас наработки по голограммам уже были: с 2016 года мы параллельно это дело вели, хотя основной упор делали на кинотеатры, потому что развитие шло. Но благодаря пандемии мы доработали проект голографического зоопарка.

Голографический театр – это набор оборудования и специальный контент, а также профессиональный диктор, который под музыку рассказывает о животных. По сути, вы видите объект, который крутится в воздухе. У нас ходят тигры, акулы плавают, лошади скачут, птицы летают. В это время диктор рассказывает о них, фоном идёт музыка, приглушённый свет. Всё это всегда детей воодушевляет, вызывает бурю эмоций. У нас вообще бизнес построен на детских эмоциях.

В каком формате работает голографический театр? Это стационарный объект или сборная установка? Его можно установить на улице или только в помещении?

– Это может быть стационарный объект. Например, на ВДНХ мы установим зоопарк в помещении с затемнёнными окнами.

Лопасти основной установки – почти пять метров в диаметре. Есть также сувенир, уменьшенная копия – версия для смартфонов. QR-код считываем с коробочки, устанавливаем на телефон, и на экране видим, как крутятся те же объекты, вся та шоу-программа, которую смотрели в театре. То есть частичку того, что зрители увидели, можно забрать с собой, подарить друзьям, смотреть вместе с детьми вместо привычного YouTube.

Для улиц и парков у нас тоже есть решение – купольная конструкция. У нас есть своя разработка из монолитного поликарбоната – он не токсичный, не горит. Тёмный купол лишь слегка пропускает свет. Его можно ставить в проходных местах. Но формат данного купола позволяет работать только в тёплый сезон, до -5 градусов.

Также есть передвижная работа. Сейчас уже разрешены массовые встречи, поэтому есть возможность выезжать по районам, в Дома культуры. У нас в Алтайском крае 50 районных центров. Мы приезжаем к ним на два-три дня. Заранее даём рекламу, развешиваем афиши, раздаём флаеры в школах. В деревнях и "сарафанка" работает хорошо, в отличие от города, где нужно заложить бюджет, чтобы люди о вас узнали. Кроме того, в городе и без нас достаточно развлечений, а в сёлах не так часто мероприятия проводят.

Ещё у нас есть новое ответвление в голограммах – туристический этнический проект "Хранитель легенд". Туристы Горного Алтая будут заходить в аил, традиционное алтайское жилище, где голограмма рассказывает туристические легенды, привязанные к местности. Это мы к сезону готовим. На Манжероке уже отработали прошлый сезон, в Белокурихе запустим в этом году.

Расскажите, что вам, как предпринимателю, дало участие в выставке BUYBRAND?

– Я занимаюсь также франчайзингом, а это одна из крупнейших выставок по моделям готового бизнеса. Вообще формат выставки позволяет из своей среды вырваться, посмотреть на тренды, чем сейчас люди интересуются. Я тоже смотрю, что ещё можно внедрить. 

И такая площадка позволяет получить хорошую обратную связь. Мы презентуем продукт, рассказываем, смотрим на реакцию, на заинтересованность людей. Там же, на выставке, мы договорились о работе на ВДНХ, что для нас, конечно, очень выгодно. Мы поставим своё оборудование на партнёрских условиях, но заведовать всем этим полностью будут наши московские партнёры. 

С кем-то, кроме представителей ВДНХ, удалось договориться о сотрудничестве? Сколько стоит ваш бизнес?

– Вообще, люди с разных регионов прилетают на выставку, чтобы посмотреть, какой бизнес они могут открыть у себя. А наша тема в регионах очень хорошо работает. Поэтому мы собрали много контактов тех, кто заинтересовался.

С нами довольно просто начать бизнес. Мы продаём и оборудование, и контент. Стационарная установка стоит всего 550 тысяч рублей, а передвижной формат для работы в садах и школах – 330 тысяч. Дальше мы планируем выпускать новый фильм, и, соответственно, партнёры будут покупать новый контент. Плюс – запуск сувениров-расходников.

Оборудование мы производим сами. Производство определённое нужно. Но в этом и наше преимущество – мы не привязаны к Китаю, к таможне. Мы сами с товарищем занимаемся этим делом уже несколько лет. А для создания контента мы нанимаем подрядчиков: кто рисует, кто создаёт визуальные эффекты, кто пишет текст. 

– Вы сотрудничаете с центром "Мой бизнес". Как давно начали работать с ним и какими услугами воспользовались?

– Мы познакомились в 2019 году. Тогда нас тоже приглашали на выставку. Вообще, основная поддержка, которой мы пользуемся, – участие в выставках. Фонд полностью организует площадку, стенд, оплачивает участие и рекламные материалы. От нас остаётся только приехать, установить своё оборудование и пообщаться с людьми. Это большая помощь, потому что далеко не все компании могут себе позволить участвовать.

А вообще, фонд оказывает содействие предпринимателям в разных направлениях: как начать бизнес, как сайт сделать, как рекламу в соцсетях продвигать. 

В центре "Мой бизнес" эксперты постоянно проводят обучающие мероприятия. Какие посещаете вы?

– В прошлом году я проходил обучение по франчайзингу. Там приглашали спикеров, в том числе из других городов, и для нас, посетителей, это было бесплатно. Также я посещаю мероприятия по финансовой грамотности. Для меня ещё важно, что встречи проходят офлайн – вы вживую общаетесь с единомышленниками, обмениваетесь опытом. Это заряжает.

Как планируете развивать ваши проекты – передвижной кинотеатр и голографический театр – в ближайшие пару лет?

– Хотим за 1,5-2 года открыть более 150 представительств голографического зоопарка по России и СНГ. Плюс с туристическими направлениями, которые мы "обкатываем", хотелось бы в Сочи зайти, на "Розу Хутор" или "Красную поляну". Мы можем создавать голограммы под любой регион, под его достопримечательности, климат, местность. Хотим минимум три-пять туристических объектов открыть.

– Сколько в среднем стоит входной билет на представления кинотеатра и зоопарка?

– Если по регионам, то входной билет в зоопарк стоит 150 рублей всего лишь. Москва, конечно, дороже – 300 рублей. Цена небольшая, но если мы работаем в Доме культуры, например, то мы платим ему процент от выручки, а не фиксированно. Обычно это 15-20%. Это очень удобно, потому что никогда не уйдёшь в минус. 

Что могли бы посоветовать начинающим предпринимателям?

– В первую очередь – понять, чем вы вообще хотите заниматься и каких результатов ждёте. Поставить цель, например, на год и посвятить себя предпринимательству. Не ждите быстрых результатов. Двигайтесь по шагам. Посещайте мероприятия. Не нужно думать, что предпринимательство – это другая планета. И не ориентируйтесь на мотивацию. Она не вечна. Нужно просто продолжать и делать дальше.

Продолжите фразу "Мой бизнес – это..." и приведите три варианта ответа.

– Мой бизнес – это возможности, свобода и деньги.

Центр "Мой бизнес"
Адрес: Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
Тел.: 8 800 222 8322
Сайт

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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