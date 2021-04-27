Объём межмуниципальных трансфертов в Алтайском крае вырастет на 4 млрд рублей

Объём межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Алтайского края в 2021 году вырастет на 4 млрд рублей. Об этом губернатор Виктор Томенко сообщил на мероприятии, посвящённом Дню местного самоуправления и 15-летию ассоциации "Совет муниципальный образований Алтайского края".
Как сообщает пресс-служба правительства, с начала 2021 года из краевого бюджета муниципальным образованиям дополнительно выделено более 480 млн рублей, из которых 116 млн пойдут на обеспечение тепло- и водоснабжения, 90 млн рублей – на исполнение расходных обязательств, а еще почти 280 млн – на стимулирование органов местного самоуправления к повышению эффективности и результативности деятельности.
"Объём межбюджетных трансфертов органам местного самоуправления в текущем году превысит 40 миллиардов рублей, это на 4 миллиарда больше к уровню 2020 года, который тоже шёл с превышением. Мы будем в этом направлении работать", – заверил губернатор.
Останавливаясь на приоритетных задачах 2021 года, Томенко акцентировал внимание на вакцинации, переписи населения и выборной кампании. Он напомнил, что в регионе продолжается перевод в электронный вид государственных и муниципальных услуг.
Также губернатор особо поблагодарил всех работников органов местного самоуправления за совместную работу в условиях пандемии. "В конечном итоге работаем мы для края, для людей, чтобы жизнь с каждым годом становилась хотя бы немного лучше. Дальше – вместе, и этого девиза мы будем придерживаться", – подчеркнул Томенко.
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