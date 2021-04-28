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Делу на пользу: "Ростелеком" рассказал алтайским бизнесменам о цифровых продуктах

, ИА "Амител"
Оператор предлагает индивидуальные цифровые решения, которые объединены в одну экосистему

"Ростелеком" провёл в Барнауле сразу две встречи с представителями алтайского бизнеса. В компании рассказали об услугах и сервисах, которые помогают найти клиентов, управлять сотрудниками, повышать продажи и оптимизировать рабочие процессы. Впервые после пандемии мероприятия проходили в формате бизнес-ланчей.

"Сегодня наши сервисы используют десятки тысяч предприятий. Пережив вместе со всеми сложный год, мы знаем, что нужно бизнесу. "Ростелеком" предлагает индивидуальные цифровые решения, которые объединены в одну экосистему. Мы готовы оперативно подключить, настроить и обслуживать их 365 дней в году в режиме 24/7", – рассказала директор по работе с корпоративным и госсегментом Алтайского филиала "Ростелекома" Светлана Седова

На первой встрече компания презентовала цифровые продукты для малого бизнеса.  Участниками стали "Техно-Маркет", "Гриль № 1", гостиница "Турист", санаторий "Барнаульский", "Алтай-Мобайл" и другие организации. Мероприятие проходило на площадке Краевого дворца молодежи (КДМ), где работают облачные услуги "Ростелекома".

Директор КДМ Никита Свиридов сообщил, что с 2019 года в помещении Дворца молодёжи действуют видеокамеры и Wi-Fi Hotspot, а в пандемию сотрудники перешли на "Виртуальную АТС". По его словам, эти услуги помогают эффективно решать управленческие задачи и продуктивно работать с сотрудниками и партнёрами.

Специалисты "Ростелекома" продолжили рассказ информацией о "Wi-Fi Радаре", "Интерактивном ТВ" и "Умных экранах". Эти продукты направлены на поиск и привлечение к бизнесу целевой аудитории, расширение клиентской базы и выстраивание коммуникаций с потенциальными клиентами.

На второй встрече, которая прошла в банкет-холле ресторана "Ползунов", "Ростелеком" презентовал комплексные цифровые решения для крупного бизнеса. Среди компаний-участников – "Алтайэнергосбыт", "Кучуксульфат", Барнаульский водоканал, страховая компания в Барнауле "РЕСО-Мед", региональные отделения "Россельхозбанка", "Роснефти" и другие.

"Информация была полезной. Есть повод подумать, какие продукты нужны нашему предприятию, просчитать экономическую выгоду. Нам интересны предложения по информационной безопасности, телеметрии и дистанционных медосмотрах, если эта услуга применима к формату нашей работы", – отметил IT-специалист ОАО "Алтайский трансформаторный завод" Владимир Шокарев

"Ростелеком" представил алтайскому бизнесу продукты и решения по информационной безопасности, а также сообщил о преимуществах дата-центров "Ростелекома". На примере работы цифровых услуг в ретейле оператор показал, как собирать данные о посетителях, показывать таргетированный контент и запускать рекламные кампании.

"У нас, в двух Алтаях, работает 25 точек, подключённых к интернету "Ростелекома". Сейчас появилась потребность в услугах дата-центра. Мы заинтересовались информацией о возможностях ЦОД компании, а также видеоаналитикой, которая позволила бы вести подсчёт покупателей и контролировать длину очередей в аптеках", – говорит руководитель IT-направления ООО "Бриония" Владимир Бурягин

Также специалисты "Ростелекома" рассказали, как с помощью аудиобейджей, видеоаналитики и Retail HUB контролировать очереди, выкладку товара, наличие сотрудников на местах.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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