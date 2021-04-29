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Границы дозволенного: имеют ли право учителя вмешиваться в личную жизнь учеников?

, ИА "Амител", Полина Жданова
И где вообще заканчивается свобода ученика и начинается родительский и педагогический контроль

В апреле в Рубцовске произошла трагедия – погибла 12-летняя девочка. Официальная причина смерти ещё не установлена, однако известно, что незадолго до этого у ребёнка возник конфликт с преподавателем. Учитель взяла у девочки телефон и потребовала удалить ролик, который сняла школьница. После инцидента детский омбудсмен Алтайского края обратилась в прокуратуру за проверкой правомерности действий педагога. По её мнению, удалять видео с телефона или запрещать его выкладывать в Сеть преподаватель не имеет права. Обсудить границы дозволенного у детей и педагогов в виртуальном пространстве собрались барнаульские эксперты в сфере образования. Amic.ru рассказывает, к какому выводу они пришли.

Обязанность – сообщать родителям

Учителя против тотального контроля соцсетей детей со стороны школы, говорят эксперты. Как минимум потому, что классные руководители по закону не обязаны круглосуточно мониторить личные странички учеников. Тем более что педагог – не профессиональный психолог и не может анализировать состояние ребёнка по его контенту в интернете.

"К тому же, согласно Конституции, дети имеют полное право на свободу слова и мнения. Поэтому фактически они могут пользоваться соцсетями на своё усмотрение и выкладывать туда то, что хотят. Никто не может им это запрещать", – сказала начальник сектора по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребёнка в Алтайском крае Светлана Лыкова.

Однако свобода самовыражения заканчивается там, где начинается закон, подчёркивают педагоги. Если ребёнок открыто заявляет в сетях о пагубных привычках, приёме запрещённых веществ или нарушает закон иным образом, школа обязана вмешаться и сообщить об этом родителям и в правоохранительные органы.Когда мы встаём перед дилеммой – соблюсти право ребёнка на частную жизнь или уведомить родителей, что он попал в плохую компанию или использует запрещённые вещества, мы выберем уведомить взрослых. Потому что если школа не отреагирует, она нарушит закон о профилактике безнадзорности", – сказала директор барнаульской школы № 132 Инна Борисенко.

Но учителям при этом постоянно приходится балансировать на грани дозволенного и буквально интуитивно определять, в каком случае они обязаны вмешаться в жизнь ученика, а когда этого делать нельзя.

"Конечно, мы не должны забывать о принципах педагогической этики. Отобрать телефон у ребёнка и что-то там удалить или заставить его это сделать – неправомерно. Тем более оказывать психологическое давление или оскорблять ученика. Признать, что та или иная публикация нарушает закон, могут только компетентные органы, учитель в этом случае может только наблюдать и сообщать семье и правоохранителям о том или ином поступке ученика", – объясняет психолог Екатерина Кабанченко.

Эксперты также сошлись во мнении, что и объяснять правила поведения в интернете и предупреждать о последствиях тех или иных публикаций должны представители МВД и психологи, а не учителя. Помимо этого, именно школьный психолог должен стать связующим звеном между родителями, ребёнком и учителем, если возникает спорная ситуация. Но специалистов катастрофически не хватает.

Не к кому обратиться

Традиционная нагрузка на школьного психолога – 500 детей, иногда больше, говорят эксперты. Поработать детально с таким количеством учеников – невозможно. Тем более вовремя заметить какую-то серьёзную проблему. А в некоторых школах психологов вообще нет. В то время как сами педагоги считают, что на базе каждого учебного заведения должна быть полноценная психологическая служба из нескольких профессионалов.

"У муниципалитетов нет денег на дополнительные ставки психологов, а на региональном и федеральном уровне на данный момент дополнительные расходы на это не предусмотрены. Получается, что как детям, так и родителям, и самим педагогам сегодня часто некуда обратиться по волнующим вопросам", – подтвердила наличие проблемы депутат Марина Понкрашева.

Психологи добавили, что помощь специалистов нужна не только родителям и детям, но и самим педагогам, чтобы выстраивать правильную коммуникацию с "проблемными" учениками и не перегибать палку с вмешательством в жизни детей. С этим согласились представители родительского сообщества.

"Нам действительно не хватает спокойного диалога между родителями и школой. Часто при конфликтных ситуациях семьи занимают оборонительную позицию, вместо того чтобы объединиться и вместе решить ту или иную проблему ребёнка. А психологические службы могли бы помочь наладить общение всех сторон", – сказала руководитель Алтайского краевого совета родительской общественности Анна Паутова.

Директор школы № 132 Инна Борисенко отметила, что нужно чаще проводить классные часы с участием психологов и родительского комитета, а также самих школьников на тему поведения в интернете. Семьям, говорит педагог, необходимо понимать, что делать, если ребёнок выкладывает в Сети что-то непристойное, в то время как подростку нужно объяснить риски и последствия различных публикаций в интернете. А учителям психологи должны объяснять границы дозволенного контроля за подопечными, чтобы не возникало конфликта интересов.

"Например, классный руководитель моего ребёнка мониторит соцсети всего класса и может выслать мне фото с просьбой обратить внимание на то, что у моего сына плохое настроение. Мне это нравится, но есть и такие родители, которые категорически против такого участия педагога", – отметила главный специалист отдела развития образования Барнаула Юлия Кулаева.

Специалисты отметили, что основной задачей педагога всё же остается обучение и информирование семьи, если ребёнок что-то натворил. Воспитание детей – это прямая обязанность родителей. Преподаватели могут только оперативно реагировать на спорные ситуации, сообщать о них взрослым и совместно искать решение проблемы. Но просматривать каждый пост, сторис или видео в поисках скрытого смысла – задача семьи, а не классного руководителя.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

29.04.2021 09:15
гость

имеют ли право учителя

Вопрос стоит по другому, обязаны ли это делать учителя?

29.04.2021 09:25
про Понкрашеву

депутатка Понкрашева кроме говорить, что-то делать умеет? или только фотошопленные фоточки в соцсетях запиливать? Более бездарной и амбициозной девицы - еще поискать. И да, учительница она весьма посредственная, только и умеет лизнуть кого-надо своевременно.

29.04.2021 09:29
Злая гостья

Совершенно согласна. Учителя оказывают образовательные услуги и не более того. Личная жизнь - дело родителей.

29.04.2021 09:30
- гость -

Чем больше свободы у ребенка, тем не воспитанние и не образованнее и ленивее он вырастает.
Такова природа детей.
А исключения только подтверждают что это правило.

29.04.2021 09:34
Зануда

сейчас учителя отвечают за все- по мнению нерадивых мамаш, когда те в характеристике видят словосочетание "педагогическая запущенность", то искренне считают, что это вина педагога ))), хочется объяснить один раз и навсегда- данное словосочетание означает, что вы наплевали на воспитание своего ребенка

29.04.2021 09:35
- гость -

"К тому же, согласно Конституции, дети имеют полное право на свободу слова и мнения. Поэтому фактически они могут пользоваться соцсетями на своё усмотрение и выкладывать туда то, что хотят. Никто не может им это запрещать".. Вот эти законы и были приняты для развала страны и общества. Пользуясь этим крысоловы типа гульфик-фюрера и водят детей под выдуманными лозунгами под палки ОМОНа. Разгонять нужно всех этих упАл намоченных и отменять ранее принятые законы о "правах ребёнка". Пока у человека не сформировалась психика, пока он не получил необходимые знания, навыки, опыт, у него должны быть только обязанности.

29.04.2021 09:36
М

После развала СССР очень много было сделано для разрушения лучшей в мире советской системы образования. Системно всё началось с запрета на суверенную государственную идеологию и замену её на общепризнанные (читай западные) нормы, что привело к устранению воспитательной функции и внедрению западных стандартов обучения, превращению учебников в квесты и головоломки (в прямом смысле слова) и т.д. И наконец еще два самых страшных тренда: 1.права и свободы ребенка выше прав родителей и семьи 2. уничтожение авторитета учителя. Всё это - бомба заложенная в наше будущее.

29.04.2021 09:40
гость

Вот именно из за таких глупых вопросов от неучей и заменяют учителя живого на покупной программный контент, которым заменяют образование! Это полный капут! Я б даже сказал в мое время одного взгляда было достаточно чтобы самые самые хулиганы из семей алкашей сидели за партой смирно и тихо, а тут ........

29.04.2021 10:07
- гость -

Заметили как Злая гостья уже полностью перепрограммированная, и именно под то что нужно было западу!?
Учителя оказывают услугу...!?
Деточка!? А вам не кажется, что ваше место возле параши??! ©
Это я вас так ласково послал куда подальше с этой "услугой".
Потому что характером оказались слабы. Прозарадники на вас надавили, и вы тут же сломались! Кинулись оказывать им свои услуги направо и налево...
Забыв что Учителя должны Учить, а не оказывать чего-то

29.04.2021 10:09
- гость -

Кто вам сказал про лучшее в мире советское образование? Советская власть и сказала? Так она ещё и не то скажет, а вы, глупые верили...

29.04.2021 10:09
Учитель

пожалейте уже нас ,у нас тоже дети ,семьи..

29.04.2021 10:10
Интернет -зло!

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