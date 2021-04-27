Водитель сбил пенсионера в Барнауле и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД Барнаула разыскивают водителя, который сбил 73-летнего пенсионера и скрылся с места аварии.
Наезд на пешехода произошел во вторник, 27 апреля, около 13:00 на улице Юрина рядом с домом №168 "К". Точная марка автомобиля и личность водителя неизвестны.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому ДТП, просят сообщить по телефонам ГИБДД: (3852) 393-605, 391-090 или 393-554.
Напомним, в тот же день на проспекте Красноармейском фура сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Комментарии
Там есть пешеходный переход?
Там по улице в 2 ряда туда-обратно едут, не менее 40-60 км/ч
За скрылся...однозначно не прав...